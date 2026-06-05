Adana, pediatri alanında Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri oldu

Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Oğuz Canan, Adana'nın; Gaziantep, Antakya ve Kahramanmaraş gibi çevre illerden gelen hastalar için bir sağlık merkezi olduğunu, kentin sağlık altyapısının Avrupa ile yarışır düzeyde olduğunu söyledi.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Oğuz Canan, Adana'nın bölgesel bir sağlık merkezi olarak üstlendiği kritik rolü ve çocuk sağlığında gelinen son noktayı değerlendirdi.

1998 yılından bu yana kesintisiz hizmet veren merkezin pediatri bölümü sorumluluğunu yürüten Prof. Dr. Canan, akademik kadrolarının gücü ve teknolojik altyapılarının Avrupa standartlarında hizmet ürettiğini vurguladı.

Hastanenin sunduğu hizmet kapasitesine dair detaylar paylaşan Prof. Dr. Canan, "Halihazırda 20 pediatri hekimiyle hizmet veriyoruz. Bu hekim kadrosunun 14'ü yan dal uzmanlığına sahip, aynı zamanda 12'si profesör ve doçent ünvanlı akademisyenlerden oluşuyor. 7 ayrı yan dalda hizmet veren, akademik olarak son derece güçlü bir yapıya sahibiz" dedi. Ayda ortalama 6 bin 500 yeni hasta kabulü yapan merkezin; 100 yataklı servisi, 10 yataklı çocuk yoğun bakımı ve 36 yataklı modern yeni doğan ünitesiyle Adana'da geniş bir yelpazede hizmet sunduklarını belirtti.

Kurucu Rektör Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın vizyonu ve önderliğinde, özellikle organ nakli konusunda uluslararası başarılara imza atıldığını söyleyen Canan, 2010 yılından bugüne kadar yaklaşık 120 çocuk böbrek nakli, 4 karaciğer nakli ve 3 kalp nakli yapıldığını bu operasyonların sadece bir sağlık hizmeti değil, aynı zamanda bilim dünyasıyla paylaşılan akademik başarılar olduğunu hatırlattı.

Adana'nın; Gaziantep, Antakya ve Kahramanmaraş gibi çevre illerden gelen hastalar için bir sağlık merkezi olduğunu belirten Canan, kentin sağlık altyapısının Avrupa ile yarışır düzeyde olduğunu söyledi. Adana'daki üniversite ve şehir hastaneleriyle birlikte bu yükü başarıyla göğüslediklerini ifade eden Canan, yenilikçi tanı ve tedavi yöntemlerinin hemen her branşta başarıyla uygulandığını, tetkik ve tedavi modaliteleri açısından Adana'nın çok başarılı bir noktada olduğunu vurguladı.

"Çocuklar sadece hastalık anında değil, sağlıkları korunurken de takip edilmelidir"

Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı'na dair de bilgiler veren Prof. Dr. Mehmet Oğuz Canan; kronik karaciğer hastalıkları, büyüme gerilikleri, malabsorbsiyon sendromları ve çölyak gibi spesifik konularda ileri düzeyde hizmet verdiklerini belirtti. Ailelere koruyucu hekimlik noktasında önemli tavsiyelerde bulunan Canan, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onları korumak için kusursuz bir aşılama programı, organik ve sağlıklı beslenme ile düzenli büyüme takibi şarttır. Ailelerin, çocuklarını düzenli olarak bir pediatri hekimi kontrolünde tutmaları, sorunların erken teşhis edilmesini sağlar. Çocuklar sadece hastalık anında değil, sağlıkları korunurken de takip edilmelidir" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı