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Adana'da Umut Evleri'ndeki özel bireyler Dünya Yürüyüş Günü'nde yürüyüp koştu

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Adana'da Umut Evleri'ndeki özel bireyler Dünya Yürüyüş Günü'nde yürüyüp koştu
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Adana'da 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla özel bireylerle yürüyüş ve koşu etkinliği düzenlendi. Umut Evleri'nde kalan bireyler ve personelin katıldığı etkinlikte yürüyüş yapıldı, koşuyu ilk sıralarda tamamlayanlara ay yıldızlı Türkiye tişörtü hediye edildi.

Adana'da, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla özel bireylerin katılımıyla yürüyüş ve koşu etkinliği düzenlendi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Karaisalı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından, kurum bünyesinde faaliyet gösteren Umut Evleri'nde kalan bireyler ve personelin katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında özel bireyler ve personel, fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş yaptı.

Yürüyüşün ardından bireylerin isteği üzerine kısa mesafeli koşu düzenlendi. Koşuyu ilk sıralarda tamamlayan bireylere ay yıldızlı Türkiye tişörtü hediye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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