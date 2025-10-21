Haberler

Adana'da Meme Kanseri Farkındalığı İçin Pembe Balonlar Gökyüzüne Bırakıldı

Adana'da Meme Kanseri Farkındalığı İçin Pembe Balonlar Gökyüzüne Bırakıldı
Adana'da düzenlenen 'Bir Balon Uçur Farkındalık Oluştur' etkinliğinde, meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla gökyüzüne pembe balonlar bırakıldı. Katılımcılara hastalığa dikkat çeken mesajların yer aldığı notlar ve pembe kurdeleler dağıtıldı.

Adana'da meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen "Bir Balon Uçur Farkındalık Oluştur" etkinliğinde gökyüzüne pembe balonlar bırakıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Adana Millet Bahçesi'nde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Bir Balon Uçur Farkındalık Oluştur" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, katılımcılar tarafından gökyüzüne pembe balonlar bırakıldı.

Katılımcılara, meme kanserine karşı bilinç oluşturmak amacıyla hastalığa dikkati çeken mesajların yazılı olduğu notlar ve pembe kurdele dağıtıldı.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Hasan Balcı, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Tanju Altunsu, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

