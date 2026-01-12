Adana'da Hayvan Hastaneleri Kliniklerden Daha Güçlü Altyapıya Sahip

ADANA Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Caner Alıç, son dönemde sayıları artmaya başlayan hayvan hastanelerinin kliniklere göre daha güçlü altyapıya sahip olduğunu belirterek, "24 saat esasına uygun şekilde faaliyet gösteren hayvan hastanelerinde biyokimya, kan gazları, ultrason, röntgen ve tomografi cihazları dahil olmak üzere üst düzey ekipmanlar ile birlikte neredeyse bütün hastalıkların tetkik ve tedavisi gerçekleştiriliyor" dedi.

Yurt genelinde son dönemlerde hayvan sahiplenme oranı ile hayvan popülasyonunda artış yaşanıyor. Buna paralel olarak da hem sokak hayvanları hem de evcil hayvanların sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek, hayvan hastanelerinin sayısı da artıyor. Adana Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Caner Alıç, hayvan hastanelerinin işleyişi, prosedürleri ve sunulan tedavi olanaklarıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Alıç, hayvan hastanelerinin üst düzey ekipmanlarla hizmet verdiğini belirterek, normal veteriner kliniklerinden en büyük farklarının altyapılarının daha güçlü olması ve bünyelerinde en az bir uzman veteriner hekimin bulunması olduğunu dile getirdi.

'NEREDEYSE BÜTÜN HASTALIKLARIN TETKİK VE TEDAVİSİ YAPILIYOR'

Tedavi sürecinin genellikle hayvan sahibinin başvurusu ile başladığını aktaran Alıç, "Hasta sahibi şüphelendiği durumları ve hayvanda gözlemlediği belirtileri anlatıyor. Alınan anamnez sonrasında hayvan hekime sevk ediliyor. Hekim, uygun gördüğü tedaviyi ya da gerekiyorsa cerrahi müdahaleyi gerçekleştiriyor. Hayvan hastaneleri 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Geceleri en az bir veteriner hekim, bir veteriner sağlık personeli ve yardımcı personel görev yapıyor. Hastanelerde biyokimya, kan gazları, ultrason, röntgen ve tomografi cihazları dahil olmak üzere üst düzey ekipmanlar bulunuyor. Her türlü hastalığın tetkik ve tedavisi yapılabiliyor" ifadelerini kullandı.

'KENTTE TOPLAM 230 VETERİNER KLİNİĞİ BULUNUYOR'

Kent genelinde kayıtlı yaklaşık 230 veteriner muayenehanesi bulunduğunu belirten Alıç, "Bunun yanı sıra Adana'da biri at hastanesi olmak üzere toplam 4 hayvan hastanesi ve 1 veteriner polikliniği bulunmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kayıtlı sistemlerde yer alan yaklaşık 33 bin kedi, 25 bin köpek, 300 bin büyükbaş ve 1 milyon 300 bin civarında küçükbaş hayvanın muayene ve veteriner hizmetlerinden sorumluyuz. Sorumluluk bilinciyle hareket ederek hayvanların tedavisi ve sürü yönetimi konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'ZOONOZ HASTALIKLARLA MÜCADELE EDİYORUZ'

Koronavirüs pandemisinin veteriner sağlık altyapısının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Alıç, "Veteriner sağlığında kullanılan bazı ekipmanlar gerektiğinde insan sağlığında da kullanılabiliyor. Pandemi döneminde oksijen cihazları buna örnek oldu. Bu nedenle teknolojiye ve inovasyona önem veriyoruz. Dünyada yaklaşık 800 civarında zoonoz hastalık bulunuyor. Bu hastalıkların tamamı veteriner hekimler tarafından kontrol altına alınmak üzere mücadele ediliyor. Hatta dünyada bazı hastalıklar, veteriner hekimlerin çalışmaları sayesinde tamamen ortadan kaldırılmış durumda" diye konuştu.

'KISIRLAŞTIRILAN HAYVANLARIN ÖMRÜ UZUYOR'

Kısırlaştırmanın hayvan sağlığı açısından önemini dile getiren Alıç, "Bilimsel araştırmalar, kısırlaştırılan hayvanların ömrünün uzadığını, agresyon ve stresin azaldığını, meme tümörü, prostat tümörü ve rahim enfeksiyonu gibi hastalıkların görülme oranının düştüğünü gösteriyor. Bu nedenle kısırlaştırmayı özellikle tavsiye ediyoruz. Kısırlaştırma yaparak sahipsiz hayvan popülasyonunu kontrol altına alabiliriz ve sokağı terk etmeyerek mümkünse bir başkasına sahiplendirerek bu süreci yönetebiliriz" dedi.

Haber: Yusuf YILDIZ -Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,