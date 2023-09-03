8 Yaşındaki Azra Usluoğlu Saçlarını Lösemi Hastalarına Bağışladı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Azra Usluoğlu, kestirdiği saçlarını lösemi hastası çocuklara peruk yapılmak üzere bağışladı. Usluoğlu, Kanser Savaşçıları Derneği tarafından hayata geçirilen 'Saçım Saçın Olsun' kampanyasına destek oldu.

8 yaşındaki Azra, lösemi hastaları için saçlarını bağışladı

ZONGULDAK - Zonguldak 'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Azra Usluoğlu, kestirdiği saçlarını lösemi hastası çocuklar için peruk yapılmak üzere bağışladı

Gökçebey ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Azra Usluoğlu, Kanser Savaşçıları Derneği tarafından hayata geçirilen, "Saçım Saçın Olsun" kampanyasına destek oldu. Uzun zamandır uzattığı saçlarını kestiren Azra Usluoğlu, ailesinin de desteğiyle kestirdiği saçlarını lösemi hastası çocuklar için peruk yapılmak üzere derneğe bağışladı.

"Kızıma Bu Projeden Bahsettigimde Çok Mutlu Oldu"

Kızının almış olduğu kararda destekçi olduğunu ifade eden Azra Usluoğlu'nun annesi Necla Usluoğlu, "Kızımın bu kararı aldığı gün ve saçlarını kestirmeye gittiğimiz gün beraberdik. Kampanya ile ilgili araştırma yapmıştım daha sonra

Azra bahsettim oda bu kararı vererek bizleri duygulandırdı televizyonda lösemi hastası arkadaşlarını gördüğünü ve onlara destek olmak istediğini belirtti bizde gerekli araştırmaları yaparak onun bu düşüncesine katkı sağladık

Bu kararı aldığımda kuaför arkadaşım Gülşen uslucuk aradım bu projeden bahsettim Azra'nın kendi kararı olduğunu söylediğimde oda çok duygulandı ve kuaförünü bizlere açarak lösemi hastası çocuklara destek olmak istediğini söyledi

Bu bölgede böyle projenin yapılmadığını gördük bizler de daha da yaygınlaşması için elimizden geleni yapacağız dedi.