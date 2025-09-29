79 Yaşındaki Hüsamettin Ekmaya, Üretra Darlığı Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu

ANKARA'da 25 yıldır idrarını yapmakta zorluk çeken Hüsamettin Ekmaya (79) üretradaki darlığın, ağız içinden alınan mukoza ile genişletilmesiyle sağlığına kavuştu. Ekmaya, ameliyatın ardından sürekli kullandığı sondadan kurtuldu.

Hüsamettin Ekmaya, 2000'li yılların başından itibaren tuvalete çıkmakta giderek zorlanmaya başladı. Defalarca farklı hastanelerde endoskopik girişimler uygulanan Ekmaya'ya 'Ömür boyu sondayla yaşayacaksın' denildi. 25 yıldır sonda kullanan Ekmaya, son olarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerinde idrar yolunda 14 santimetrelik ciddi darlık belirlenen Ekmaya, ameliyata alındı. Ekmaya, ağız içinden alınan mukoza kullanılarak daralan bölgenin yeniden yapılandırılmasıyla sağlığına kavuştu. Ekmaya, ameliyatın ardından sürekli kullandığı sondadan da kurtuldu.

'YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'

Hüsamettin Ekmaya, 2000 yılından itibaren gün gün ağrılarının arttığını belirterek, "Birçok yere başvurdum. Doktorlar 'Ömrü billah sondayla yaşayacaksın, yaşadığın kadar' dediler. Bu çok ağır geldi. Ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvurdum. Burada darlığın kaç santim olduğunu ve nerede olduğunu tespit ettiler. Bayağı da uzun, 14 santim darlıktı. Sonra da beni ameliyat ettiler. Dünyaya yeniden gelmiş gibi oldum. Ameliyattan sonra da hemen iyileştim, çok rahatım. Hiç korkulacak bir şey yok. Erkekler genelde korkuyor ama cesaretli olsunlar. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum" diye konuştu.

'MUKOZA ALARAK GENİŞLETTİK'

Ameliyatı gerçekleştiren Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Musab Ali Kutluhan, erkek üretrasının boyutunun 20 santimetre olduğunu belirterek, "Hastamızda yarısından fazlası dardı. Hastamıza ağız içinden aldığımız mukoza ile, yani yanak içinden, dilin değdiği yerden her iki taraftan toplam 14 santim olacak şekilde mukoza alarak dar olan segmenti genişlettik. Bu yöntem dünyada altın standarttır. Hasta ameliyat sonrası çok daha rahat idrar yaptığını, sürekli idrar hissinin kaybolduğunu söyledi" dedi.

'HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİR'

Ameliyatın süresi ve başarı oranına değinen Doç. Dr. Kutluhan, "Üretra cerrahisi bir nevi estetik cerrahidir. Ortalama 1,5-2 saat sürer. Bizim hasta grubumuzda başarı oranımız yüzde 80'in üzerindedir. Dünya literatürüyle de uyumludur. Endoskopik işlemlerin başarı oranı ise yüzde 50'nin altında kalır, tekrarlandıkça sıfıra iner. Bu nedenle üretra darlığı tanısı alan hastalar mutlaka bu konuda tecrübeli merkezlerde tedavi olmalıdır. Toplumda sık görülen bir problemdir üretra darlığı. Her yaş grubunda görülebilir. Gençlerde genellikle enfeksiyon ya da travma sonrası ortaya çıkar. 40-50 yaşından sonra ise en çok prostat cerrahisi sonrası görülür. Kapalı prostat ameliyatları ve taş ameliyatları sonrası üretra darlıkları gelişebilir. Hastamız şu anda gayet iyi. Uzun yıllardır yaşadığı sıkıntılardan kurtuldu, sosyal hayatına sağlıklı şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.