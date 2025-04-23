78 Yaşındaki Kadının Ses Sorunu Başarıyla Giderildi

Siirt'te 78 yaşındaki kadının ses sorunu başarılı ameliyatla giderildi

SİİRT - Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Enjeksiyon Laringoplasti" işlemiyle 78 yaşındaki Kadriye Erdoğan'ın konuşma sorunu başarıyla giderildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzun süredir ses teli felci nedeniyle konuşmakta zorluk çeken Kadriye Erdoğan, gerçekleştirilen özel bir operasyon ile sağlığına kavuştu. Operasyon, Kulak Burun Boğaz Uzmanları Op. Dr. Seçkin Akbal ve Op. Dr. İhsan Ceceli tarafından kentte ilk kez başarıyla gerçekleştirildi. Erdoğan'ın özellikle sıvı gıdaları yerken nefes borusuna kaçma problemi yaşadığını belirten Akbal, hastanın ayrıca ses telleri tam kapanmadığı için de ses oluşturmakta güçlük çektiğini ifade etti. Dr. Akbal, "Söylediği şeyleri duyurmakta güçlük çekiyordu. Biz de yan tarafa açılmış ve orta hatta artık gelmeyen ses telini dolgu maddesiyle doldurarak ses tellerinin yeniden kapanmasını sağladık. Bu işlem sonrasında hastamız sıvı gıdaları daha rahat yiyip içebilecektir. Ayrıca sesinde de bir miktar daha erken dönemde iyileşme kaydettik. Sonrasında da sesini daha anlaşılır bir hale getirmek için hastanemiz dil konuşma terapisi bölümünde terapilerine devam edecek. Hastanın ameliyattan hemen sonra sesinde bariz bir değişiklik görmekte bizi mutlu etti. Bu işlem ofis şartlarında, lokal anestezi ile poliklinikte yapılabilecek bir uygulama aslında. Ancak hastamız ileri yaşta ve bazı ek hastalıkları olduğu için ameliyathanede, genel anestezi altında gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Başarılı operasyon ile benzer rahatsızlıklar yaşayan diğer hastalara da umut oldu.