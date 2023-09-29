700. organ naklini gerçekleştiren doktorlardan bağış vurgusu: " Organ nakli çok gerekli ve hayat kurtarıcı bir süreç"

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi TIP Fakültesi'nde görev yapan doktorlar 700. organ naklini yapmaya başardı. Şuana kadar 640'ı böbrek, 60'ı ise karaciğer nakli olmak üzere toplamda 700 nakil yapan doktorlar bağışın önemine dikkat çekti.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Nakil Merkezi 2023 yılı itibari ile böbrek, karaciğer ve kornea nakillerini başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Nakil merkezi 2002 yılında alınan ruhsatla beraber merkezde kornea, kadavra ve canlıdan böbrek nakli ameliyatları yapılmaya başlandı. 2011 yılında alınan ruhsatla beraber böbrek ve kornea nakillerine ek olarak, kadavradan ve canlıdan karaciğer nakli ameliyatları da OMÜ'de yapılmaya başlandı. 700. nakil ameliyatı gerçekleştiren doktorlar ve hastane yönetimi bu başarıyı kutladı.

"Türkiye'de özellikle 25 bine yakın böbrek bekleyen hasta var"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Böbrek Nakil Sorumlusu Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, " Bugün Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde önemli bir etkinlikte bulunuyoruz. Yeni bir yaşam için hayata tutun projesidir. Yıllar içerisinde giderek artan sayılarla OMÜ'de hem böbrek hem de karaciğer nakilleri ve kornea nakilleri de gerçekleştirilmektedir. Bunu daha çok bekleyen hastalara ulaştırmak adına farkındalık oluşturmak için böyle bir organizasyon yapmayı uygun bulduk. Türkiye'de özellikle 25 bine yakın böbrek bekleyen hasta var. Samsun'da ise bizim aktif listemizde 600'e yakın hasta böbrek bekliyor. Türkiye'de en fazla kadavradan nakil yapan merkezlerin başında OMÜ geldiği için çevre illerden de tarafımıza hastalar yönlendirilmektedir. Öncelikle bu organlar bizlere emanettir. Dolayısıyla bunlara ihtiyacı olanlara zamanı geldiğinde devretmede hiçbir sakınca yoktur. Nakil yaptığımız vakit binlerce hastaya şifa olacaktır. Bu çalışmaların meyvelerini son yıllarda özellikle giderek artan sayılarda gerçekleştirdiği organ nakilleri ile ortaya koyduk. İnsanlara umut ışığı olmayı hedefliyoruz" dedi.

"Çok gerekli ve hayat kurtarıcı bir süreç"

OMÜ Tıp Fakültesi Gastroentoloji Cerrahi Bilim Dalı Başkanı ve Karaciğer Transplantasyonu Sorumlu Uzmanı Doç. Dr. Oğuzhan Özşay, " Bugün OMÜ Tıp Fakültesi için anlamlı bir gündür. 700. naklin kutlaması yapılıyor. Karaciğer nakli hasta içinde, doktor içinde, kurum içinde zor bir süreçtir. Çok gerekli ve hayat kurtarıcı bir süreçtir. Son dönem karaciğer nakli dediğimiz, hastanın artık yaşama şansı olmadığı dönemde hayat kurtarıcı bir işlemdir. Kadavra ve canlı verici bir nakil söz konusudur. Bizlerde 2019 yılından itibaren 60 tane karaciğer nakli gerçekleştirdik. Kovid dönemimde biraz azaldı ama şuan yine ivme aşamasındadır. Karadeniz Bölgesi'nde bu işi rutin olarak gerçekleştiren tek ekip olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise bu başarının insanlığa ümit oluşturması açısından organ naklinin ve organ bağışının hem teşvik edildiği hem alınan organların başarılı bir şekilde nakil edildiği OMÜ'de böyle etkinlik yapmanın kendileri açısından oldukça mutluluk verdiğini söyledi.

Nakil olan hastalar

Karaciğer ve böbrek nakli olan hastalar ise adeta yeniden doğduklarını, kesinlik sigara ve alkol içilmemesi gerektiğini ifade ettiler. Etkinlik 700. Nakli gerçekleştiren doktorların, sağlık çalışanlarının ve hastane yönetiminin pasta kesmesi ile son buldu.