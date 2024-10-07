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7 Yaşındaki Aye Ahmet, Babasından Aldığı Böbrekle Hayata Tutundu

7 Yaşındaki Aye Ahmet, Babasından Aldığı Böbrekle Hayata Tutundu
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Bursa'da diyaliz hastası Suriye uyruklu Aye Ahmet, babası Behruz Ahmet'in böbreği ile hayata yeniden merhaba dedi. Kapalı yöntemle gerçekleştirilen nakil, hastane bünyesinde ilki olması açısından dikkat çekiyor.

BURSA'da diyaliz hastası Suriye uyruklu Aye Ahmet (7), babası Behruz Ahmet'in (34) böbreği ile hayata tutundu. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez uygulanan ve kapalı olarak sırttan gerçekleştirilen operasyonla babadan alınan böbrek, kızına nakledildi.

Doğuştan böbrek rahatsızlığı bulunan ve 2 yıldır diyaliz ile yaşama tutunan Aye Ahmet'e, babası Behruz Ahmet böbreğini vermeye karar verdi. Behruz Ahmet, böbreğini bağışlamak için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Organ Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Murat Demirbaş başkanlığındaki ekip tarafından yapılan tetkikler olumlu sonuç verince nakil kararı alındı. 23 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonla, babadan alınan böbrek, kızına nakledildi. Başarılı geçen operasyonun ardından hastane odasında boyama yapan ve hemşirelerle vakit geçiren Aye, hayvanat bahçesine gidip, arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayacağını söyledi. Aye Ahmet, "Artık okula da gideceğim" dedi.

HASTANE BÜNYESİNDE İLK KEZ YAPILDI

Aye Ahmet 4 Ekim'de taburcu edilirken, naklin hastane bünyesinde ilk kez uygulanan retroperitonoskopik yöntemle yapıldığını ve Aye Ahmet'e nakledilecek böbreğin babasının sırtından kapalı yöntemle alındığını söyleyen Prof. Dr. Murat Demirbaş, "Aye, 7,5 yaşında. Doğuştan böbrek hastası. Son 2 yıldır diyalize giriyor. Gerçekten sıkıntılı bir hayat yaşadı. Şu kadarcık hayatının içine, bu kadar hastalıkları sığdırdı. Sonunda bize başvurdu. Geçen hafta babasından aldığımız böbrekle, hayata tekrar tutundu. Şu anda kana kana su içebiliyor. Babasından aldığımız böbreği de ilk defa retroperitonoskopik dediğimiz, sırttan çıkartarak kapalı yöntemle yaptık. O açıdan özellikli bir ameliyattı" diye konuştu.

'İYİLEŞME SÜRESİ ÇOK DAHA KISA'

Retroperitonoskopik yöntem hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Demirbaş, "Retroperitonoskopik yöntem, hastanın sırtından kapalı olarak gerilerek böbreği çıkartılmasıdır. Laparoskopi, karın içinden yaptığımız yöntem. Retroperitonoskopi işlemi, laparoskopiye göre daha üstün. Hastanın iyileşme süresi, çok daha kısa ve hasta genelde çok kısa sürede taburcu olabiliyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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