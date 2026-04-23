40 yıldır yanık hastalarına şifa oluyor

Kayseri Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi sorumlu hekimi Uzman Dr. Fikret Gözübüyük, yaklaşık 40 yıl önce meslek hayatına başladı. Çeşitli illerde görev yapan Gözübüyük, son olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne geldi. Bugüne kadar binlerce hastaya şifa olan Gözübüyük, "Mesleğimin son aylarındayım. 40 sene üzerinde cerrah olarak çalışıyorum. Bu merkezde bütün yanık hastalarına bakabiliyoruz. Kayseri Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne, İç Anadolu'nun bölgelerinden özellikle Niğde'den çok hasta geliyor. Durumumuz müsait oldukça hastaların çoğunu kabul edip tedavilerini yapıyoruz. Asistanken, ameliyat ettiğim hastaları senelerce yazardım. Ben artık kaç hasta bakıyorum, bilmiyorum, sayılar o kadar önemli değil. 2025 yılında ayda ortalama 30 hastamız oluyor. Toplamda 4 bin civarında hasta kaydedilmiş vaziyette. Biz her an hazır olmalıyız. Yanık merkezlerinin özelliği bu. Yanık merkezi, kendinizi her zaman tam kapasitede tutmanız gereken bir merkez. Yanık bölümü doktorlar arasına çok tercih edilen, 'İlle de ben yanık doktoru olayım' diye heves edilen bir bölüm değil. Angarya, yorucu ve sıkıntılı olarak bakılıyor. Ama ben, arkadaşım ve ekibimiz, bu işi severek yapıyorlar. Sevmezseniz bu iş zaten olmuyor" diye konuştu.

'SERİ AMELİYATLAR YAPTIK'

Burada tedavi gören Esat Yüksel'e (45) ilişkin de bilgi veren Gözübüyük, "Isınma amaçlı soba yakarken parlayıcı maddeyle alev alması sonucu ağır yaralanan bir hastamızdı. Tedavilerini yaklaşık 2 ay civarında takip ettik. Bir seri ameliyatlar yaptık. Hastanın şansızlığı, yama aldığımız bölgelerin de yanmış olmasıydı. Dolayısıyla bu tedavi süresini biraz uzattı. Ama sonuç olarak genel durumu düzeldi ve iyi. Bize göre başarılı bir tedavi oldu" dedi.

'ÇOK ACI ÇEKTİM'

Esat Yüksel ise şunları söyledi: "Ben inşaatta çalışıyordum. Orada bir kaza geçirdim. Arkadaşlarla ısınıyorduk. Ateşe tiner döktük. Ateşe en yakın kişi ben olduğum için ben yandım. Hatay'da yanık ünitesi olmadığı için beni buraya sevk ettiler. Hocalarımız sağ olsun çok ilgilendiler. Ben iyileşip, bu duruma geleceğimi kesinlikle inanmıyordum. 2 ay yoğun bakımda kaldım. Zor günlerdi. Çok acı çektim. İyi bir tedavi süreci oldu. Hocalar çok ilgili. İnsan bazen dalıp gidiyor. Kimse yapmasın. Isınmayın, üşüyün. Ateş yakmayın."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı