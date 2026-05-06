Haberler

Hastane kantininde nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki kız Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Hastane kantininde nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki kız Heimlich manevrasıyla kurtarıldı Haber Videosunu İzle
Hastane kantininde nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki kız Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde hastane kantininde nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki Mina Gül, Hemşire Melek Bulut'un uyguladığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde hastane kantininde nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki Mina Gül, hemşire Melek Bulut tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Kozan Devlet Hastanesi'ne dün rapor almaya gelen Gülşah Ünüvar, poliklinikte sıra beklerken kızı Mina Gül ve annesi Fikran Durgel kantine geçti. Burada Mina'nın yediği şeker, nefes borusuna kaçtı. Anneannesi, nefes almakta zorlanan Mina'yı acil servise götürdü. 

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

13 yıllık hemşire Melek Bulut, Heimlich manevrası uygulayarak şekeri çıkardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kızı ölümden dönen Gülşah Ünüvar, hemşireye teşekkür etti. Hastane yönetimi tarafından hemşire Melek Bulut'a, teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek için anlaşmak üzere

Savaşta sürpriz gelişme! ABD basını duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı

7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
Kararını verdi! İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin başına getireceği hoca

Kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin başına getireceği hoca
AK Partili başkanı kızdıran anons! Israrlara rağmen sahneye çıkmadı

AK Partili başkanı kızdıran anons! Sahneye çıkmadı
Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!

7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı

7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
Aziz Yıldırım'ın kızından babasının adaylığı sonrası bomba paylaşım

Babasının adaylığı sonrası yaptığı paylaşım bomba

Genç kadının son sözleri kahretti: Bağlantı sıkı değil

Kaza değil cinayet! Genç kadının son sözü isyan ettirecek cinsten