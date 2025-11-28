Haberler

35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı

35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı
Güncelleme:
Arjantin'de yaşayan Candela Reybauld, yıllardır neden burun tıkanıklığı yaşadığını bilmiyordu. Sağ burun deliğinden neredeyse hiç nefes alamayan Reybauld, geçtiğimiz haftalarda doktora gidince burnunda tam 35 yıldır duran bir parça yapışkan bandın olduğunu öğrendi.

  • Arjantin'de yaşayan Candela Reybauld'un burnunda 35 yıldır yapışkan bant parçası bulunduğu tespit edildi.
  • Bant parçası, Candela'nın doğduğu dönemde takılan bir burun tüpünden kalmış olabileceği belirlendi.
  • Bant çıkarıldıktan sonra Candela'nın nefes alışının düzeldiği rapor edildi.

Arjantin'de yaşayan iki çocuk annesi Candela Reybauld, yıllardır neden burun tıkanıklığı yaşadığını bir türlü anlayamıyordu. Sağ burun deliğinden neredeyse hiç nefes alamayan kadın, bunun doğuştan gelen bir sorun olduğunu sanıyordu. Ancak geçtiğimiz haftalarda doktora gidince hayatının şokunu yaşadı: Nefes alamamasının sebebi, burnunda tam 35 yıldır duran bir parça yapışkan banttı.

Candela, bu bant parçasının burnuna nasıl girdiğine dair hiçbir şey hatırlamıyor. Ancak annesiyle konuşunca, bunun yeni doğduğu dönemde yaşadığı solunum sıkıntısı sırasında takılan bir burun tüpünden kalmış olabileceği ihtimali ortaya çıktı.

105 bin Instagram takipçisi olan Candela, nefes alma sorununa o kadar alışmıştı ki bunun bir sağlık problemi olduğunu bile düşünmemiş:

"Doğduğumdan beri burnumdan nefes almak çok zordu. Sağ taraftan neredeyse hiç hava geçmiyordu. Spor yaparken, uyurken hep ağızdan nefes almak zorunda kalıyordum. Küçük yaşlardan beri böyle olduğu için önemsemedim."

Bir yıl önce ağır bir sinüzit geçiren Candela tomografi çektiremediği için sorunun kaynağı öğrenilemedi. Ancak bir ay önce ağrılar tekrar başlayınca doktora gitti ve bu kez tomografi çekildi.

Raporda, burnunda kireçlenmiş bir yabancı cisim olduğu yazıyordu. Doktor endoskopla baktığında tıkanıklığı net şekilde gördü.

Yaklaşık bir saatlik uğraşın ardından doktor, Candelanın burnundaki cismi çıkarmayı başardı. Çıkan şeyi görünce herkes donup kaldı: Katlanmış ve yuvarlanmış bir parça yapışkan bant.

Candela, bandın çıkarıldığı anı şaşkınlıkla anlattı:

"İnanamadım. Hayatım boyunca neden nefes alamadığımı sonunda öğrendim. Çıkar çıkmaz nefes alışım değişti. Şu an hâlâ biraz şişlik var ama her gün daha iyi nefes alıyorum."

Hikâyesi sosyal medyada gündem oldu

Candela'nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve dünyanın dört bir yanından destek mesajları geldi.

"Bu kadar insanın benimle benzer sorunlar yaşadığını görmek beni şaşırttı. İnsan bazen yıllardır yaşadığı bir belirtiyi 'normal' sanıyor. Benim hikâyem birinin doktora gitmesine vesile olursa ne mutlu bana." diye konuştu.

Abdullah Teymur
Haberler.com / Sağlık
