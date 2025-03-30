30 Mart Dünya Bipolar Günü: Farkındalık, Destek ve Umut Mesajı

30 Mart Dünya Bipolar Günü: "Farkındalıkla tanı, destekle tedavi, umutla yaşam"

İSTANBUL - Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Sümeyye Yasemin Çallı, 30 Mart Dünya Bipolar Günü'nde hastalığın tanınması ve toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekti. "Bipolar bozukluk, yalnızca ruh hali değişimleriyle sınırlı değildir, doğru tanı ve destekle yönetilebilir" diyen Dr. Çallı, bu yılın temasının "Farkındalıkla tanı, destekle tedavi ve umutla yaşam" olduğunu vurguladı.

30 Mart Bipolar Günü ile ilgili konuşan Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Sümeyye Yasemin Çallı, "Hastalarımızın, toplumsal farkındalığını arttırmak için 30 Mart'ı Bipolar Günü olarak anıyoruz, aynı zamanda 30 Mart ünlü ressam Van Gogh'unda doğum günü kendisi de ömrü boyunca bipolar bozuklukla mücadele etmiş bir ressam" dedi

"İki uçlu duygu durum bozukluğu şeklinde tanımlanır"

Bipolar bozukluğun halk arasında depresif bozukluk olarak bilinen bir hastalık olduğunu söyleyen Dr. Çallı, " Bipolar bozukluk, halk arasında uzun yıllardır "manik depresif bozukluk" olarak bilinen bir hastalıktır. Ancak güncel olarak, "iki uçlu duygu durum bozukluğu" şeklinde tanımlanır. Peki, bu iki uçlu duygu durum bozukluğu ne anlama gelir? Bu hastalığın bir ucunda manik atak dediğimiz dönem yer alır. Bu süreçte kişi çok hareketli, enerjik, neşeli ya da tam tersine çok öfkeli olabilir. Uyku ihtiyacı azalır, çok konuşur, aşırı harcamalar yapabilir ve zaman zaman gerçekliği değerlendirmede bozulmalar yaşayabilir. Ancak bu durum, gün içinde anlık değişimler gösteren bir dalgalanma hali değildir. Günün büyük bir bölümünde devam eden ve günlerce, hatta haftalarca sürebilen bir dönemdir. Diğer uçta ise depresif dönem bulunur. Bu dönem, ruh sağlığı konusunda daha iyi tanıdığımız bir süreçtir. Kişi evden pek çıkmaz, öz bakımı ihmal eder, kendini mutsuz ve umutsuz hisseder. Tıpkı manik atakta olduğu gibi, depresif dönem de sadece birkaç saat süren bir ruh hali değişimi değil; günlerce, hatta haftalarca devam eden bir süreçtir." ifadelerini kullandı.

"Bu yılın teması, Bipolar bozukluk: Farkındalıkla tanı, destekle tedavi ve umutla yaşam."

Dünya Bipolar Günü'nün önemine dikkat çeken Dr. Çallı, "Bugün biz ruh sağlığı çalışanları ve hastalarımız için çok önemli bir gün. Neden? Çünkü bu süreçte hastalarımız çok fazla toplumsal yargılamaya maruz kalıyor. Hastalık kendi içinde bazı zorluklar taşırken, buna ek olarak toplumsal yargılamalar da tanı ve tedavi sürecini ciddi anlamda sekteye uğratıyor. Çünkü bu tür yargılamalar ve damgalamalar, kişinin tedaviye başvurmasını geciktirebiliyor, onu korkutabiliyor ve tedaviden soğutabiliyor. Aynı şekilde, toplumda ilaçlarımızla ilgili farkındalık eksikliği olduğunda, yanlış bilgiler yayılabiliyor ve hastalarımız bundan çok çabuk etkilenebiliyor. İşte tam da bu nedenle, bipolar bozukluk tanısı alan bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bugünümüz var: 30 Mart Dünya Bipolar Günü. Ayrıca, bu tarih ünlü ressam Van Gogh'un doğum günüdür. Kendisi de ömrü boyunca bipolar bozuklukla mücadele etmiş bir sanatçıdır. Ancak bugün, onun yaşadığı döneme kıyasla tedaviye erişim çok daha kolay. Merkezlerimiz daha fazla ve imkanlarımız daha gelişmiş. Umarım, günümüzdeki hastalar onun yaşadığı zorlukları yaşamaz ve tedaviye çok daha kolay ulaşabilirler.

Bu yılın teması ise şu şekilde belirlendi ve biz de bunu çok önemsiyoruz: "Bipolar bozukluk: Farkındalıkla tanı, destekle tedavi ve umutla yaşam." Bu nedenle, ruh sağlığını koruma, toplumsal farkındalığı artırma ve damgalanmayla mücadele sürecine herkesi katkı sunmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.