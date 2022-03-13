Bakan Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı! 3 büyükşehirde vaka sayısı azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Kovid-19'da 26 Şubat-4 Mart'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE VAKALAR DÜŞTÜ

Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı önceki haftaya göre, 646,49'dan 522,38'e, Ankara'da 1275,52'den 916,03'e, İzmir'de ise 662,39'dan 456,19'a düştü.

EN DÜŞÜK İL ŞIRNAK OLDU

Ayrıca Ankara, 916,03 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı. Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az olan iller ise 31,83 ile Şırnak, 37,34 ile Van ve 60,02 ile Hakkari oldu.

Demirören Haber Ajansı / Sağlık