25 haftalıkken 850 gram doğan Kerem bebek 1,5 yaşında 11 kiloya ulaştı

Bursa'da 25 haftalıkken 850 gram dünyaya gelen, Bursa Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından yaşama tutunan Kerem bebek, 1,5 yılın ardından 11 kilogram ağırlığa ve 78 santimetre boya ulaştı.

Aytekin ve Hilal Akın çiftinin çocukları Kerem, geçen yıl Bursa Şehir Hastanesinde gebeliğin 25'inci haftasında dünyaya geldi.

Doğduğunda 850 gram ağırlığında, 34 santimetre boyunda olan Kerem, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde hekim ve sağlık personelinin uyguladığı 93 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Bugün 11 kilogram ağırlığa ve 78 santimetre boya ulaşan Kerem, sağlıkla 1,5 yaşına girdi.

"Ülkemizde çok iyi yetişmiş ve bizleri yetiştiren hocalarımız var"

Kerem'in tedavi sürecini yöneten Bursa Şehir Hastanesi Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Erbu Yarcı, AA muhabirine, dünyada her 10 bebekten birinin prematüre olarak dünyaya geldiğini söyledi.

Yarcı, 37. haftadan önce doğan bebeklerin prematüre olarak nitelendirildiğini, en riskli grubun ise 32. haftadan önce ve 1 kilo 500 gramın altında doğan bebeklerden oluştuğunu belirterek, prematüre doğumun bir hastalık değil, süreç olduğunu ifade etti.

Bu sürecin bir ekip işi olduğunu dile getiren Yarcı, "Çalıştığımız departmanlarla birlikte bu süreci yönetiyoruz. Aynı zamanda bizim için aileler de bu ekibin bir parçası. Bu nedenle de aileyi ayrıca önemsiyoruz." dedi.

Yarcı, prematüre doğan bebeklerin yaşadıkları en önemli temel sorunun solunum yetmezliği olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu anlamda ülkemizde 3. düzey yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan merkezler bu anlamda güçlü ve deneyimli. Bu alanda ülkemizde çok iyi yetişmiş ve bizleri yetiştiren hocalarımız var. Biz de onlardan aldığımız bayrağı ileri taşımayı hedefliyoruz. Ülkemiz sağlık alanında oldukça iyi, yenidoğan alanında oldukça ilerideyiz. Çok küçük haftalarda doğan, aşırı prematüre olan bebekleri sorunsuz bir şekilde yaşatmayı başarabiliyoruz. Prematüre bebeklerin yaşayabileceği çok fazla sorun var. Kalple ilgili birtakım problemler, beslenme problemleri, beyin kanaması süreçleri yaşayabiliyorlar. Daha ilerleyen dönemde kronik akciğer hastalığı, gözle ilgili farklı problemler yaşayabiliyorlar. Burada en önemli konu süreci yöneten bir yenidoğan uzmanı olması ve gerektiği hallerde diğer bölümlerle görüşerek bu süreci yönetmek çok kıymetli ve önemli."

Prematüre bebeklerle tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından da bağlarını sürdürdüklerini aktaran Yarcı, bebeklerin takibini, yenidoğan, çocuk kardiyoloji, çocuk nöroloji, göz sağlığı ve hastalıkları, gelişimsel pediatri, fizik tedavi bölümlerini de içeren çok kapsamlı ve profesyonel bir ekip ile yürüttüklerini dile getirdi.

Yarcı, Kerem bebeğin de yaklaşık 2,5 ay solunum cihazı desteği aldığını, prematüreliğe bağlı bazı sağlık sorunları nedeniyle takip edildiğini ve bu sorunların çözüme kavuşturulduğunu vurgulayarak, şunları paylaştı:

"Prematüre bebek sahibi olmak, aileler için oldukça zor bir süreç, ancak Kerem'in ailesi bu süreci çok güzel bir şekilde atlattı ve şu anda hayatlarına keyifli bir şekilde devam ediyor. Avcunuzun içine sığacak kadar küçük bir bebeğin büyüyüp size gelip sarılması, dokunması, onun iyi olduğunu görmek, yaptığınız müdahalelerden fayda gördüğünü bilmek, inanılmaz mutluluk verici. Bebekler burada uzun süre kaldığı için ailelerle ister istemez bir bağımız oluyor. Biz onları merak ediyoruz, onlar da bizi görmek istiyorlar. Bu çok güzel ve keyifli bir duygu. Yenidoğan uzmanı olduğum için kendimi şanslı hissediyorum."

"Büyütemeyiz sandığınız bebek bir gün büyüyor"

Anne Hilal Akın da erken doğum yapacağını öğrendiğinde çok korktuğunu, çevresinde daha önce böyle bir deneyim yaşayan kimsenin bulunmadığını aktardı.

Araştırma yaptıkça sağlıklı şekilde büyüyen prematüre bebeklere ilişkin çok sayıda örnekle karşılaştıklarını belirten Akın, "O dönemde bu örnekleri görmek bizim için en büyük umut kaynağıydı. İnişli çıkışlı çok günümüz oldu ancak bebeğimizi ilk kez kablolar arasında yaşam mücadelesi verirken gördüğümüz andan itibaren eşimle birbirimize, 'Ne olursa olsun olumlu düşüneceğiz, doktorlarımıza, dualarımıza güveneceğiz' diye söz verdik. Çok şükür bugün sağlıkla yanımızda." sözlerini sarf etti.

Akın, bebeklerin, anne ve babalarının olumlu enerjisini hissettiğini kaydederek, "O günlerde dokunmaya kıyamadığınız bebeğimiz bugün düşüyor, kalkıyor, ağlıyor, gülüyor. Büyütemeyiz sandığınız bebek bir gün büyüyor ama insanın gözünden o camın arkasından sevdiğiniz küçücük bedeni hiç gitmiyor. Yani yoğun bakımdan bebeğiniz çıkıyor ama o yoğun bakım günleri kalbinizden ve aklınızdan hiçbir zaman çıkmıyor. Olumlu düşünmeyi bence hiçbir zaman bırakmamalı. Ne kadar kötü olursa olsun süreç, onlara o iyi enerjiyi hissettirsinler." ifadesini kullandı.

Aytekin Akın da babaların bu süreci çoğu zaman kendi içlerinde yaşadıkları için zorlandıklarını ancak eşiyle dayanışma içinde bu dönemi atlattıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA