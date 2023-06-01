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2 yaşındaki Alparslan gaz yağı içerek hastanelik oldu

Sağlık Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde masanın üzerinde bulunan şamdandaki gaz yağını içen 2 yaşındaki Alparslan D., hastaneye kaldırıldı. Minik çocuğun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, masanın üzerinde bulunan şamdandaki gaz yağını içen 2 yaşındaki Alparslan D., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Minik çocuğun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi, 1. Aydın Sokak'ta meydana geldi. Evde oyun oynayan 2 yaşındaki Alparslan D., salondaki masada bulunan şamdandaki gaz yağını içti. Bir süre sonra fenalaşan minik çocuk, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Alparslan D., buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan minik çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

İnegöl Bursa Sağlık Haberler

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