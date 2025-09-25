15 Yıl Sonra Yüz Felcinden Kurtuldu

MUŞ'un Bulanık ilçesinde 15 yıldır yüz felci nedeniyle sağlık sorunu yaşayan Huri Melek Oruç (54), tükürük bezinde kitle şikayetiyle geldiği Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ömer Tarık Kavak'ın yaptığı başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Muş'ta yaşayan Huri Melek Oruç, tükürük bezinde kitle şikayetiyle daha önce gittiği, Bulanık Devlet Hastanesi'nde sonuç alınamayınca Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki yapıldı. Bir hafta önce geldiği, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ömer Tarık Kavak tarafından Oruç'a yapılan tetkik ve muayenelerde tükürük bezinde kitle tespit edildi ve ameliyata alınması kararlaştırıldı.

'TÜKÜRÜK BEZİNDE KİTLE ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURDU'

Op. Dr. Kavak, yüz felci geçiren hastanın tükürük bezinde kitle sebebiyle kendilerine başvurduğunu belirterek, "Yapılan değerlendirmelerde hastanın yüz felci olduğunu tespit ettik ve bazı sinirlerin yanlış çalışması, istemsiz çalışması durumu belirlendi. Hastamızla bu durumu paylaştık. Her iki patolojinin cerrahi yöntemle düzelebileceğini ilettik. Hastamız da bizlere güvendi. Operasyonunu planladık. Operasyonda önce tükürük bezi kitlesini çıkardıktan sonra, İstemsiz çalışan sinirlerinin de iptalini sağladık ve kısmi yüz felcini düzeltmek adına beraberinde sinir transferleri yaptık. Operasyonun ardından hastamızın genel durumunun iyi olması bizleri mutlu etti. Yakın zamanda da taburcu edeceğiz. Hastamız uzun süredir yüz felci sıkıntısını yaşıyordu ve bu yönde şikayetleri vardı. Ama uzun süre olduğu için bu durumu kanıksamıştı artık. Aynı zamanda son gelişen tükürük bezi kitlesi hastane başvurusuna sebep oldu. Yaptığımız değerlendirmede hastayı bütüncül olarak değerlendirip, tükürük bezindeki kitleyi hastamızı ifade ettik. Aynı zamanda bununla beraber bir yüz felci olduğundan bahsettik" dedi.

'YÜZ FELCİ HASTALAR, CERRAHİ YÖNTEMLE VEYA İLAÇ TEDAVİSİ İLE DÜZELEBİLİYOR'

Yüz felcinin cerrahi yöntemle veya ilaç tedavisiyle düzelebileceğini anlatan Op. Dr. Kavak, "Yüz felcinin tedavi edilmesi erken dönemde ilaç da mümkün olabiliyor. Ancak ilerleyen dönemlerde cerrahi yöntemler gerekiyor. Bazı sinir nakilleri veya kas transferleri yapmak gerekiyor. Hastamızda kısmi biri yüz felci olsa da, biz sinir transferleri yapmayı daha uygun gördük. Yüz felci yaygın görülen bir durum. Ancak erken başvuruda ilaçlı tedavi çoğunda mümkün. Tabi bazı özel durumlar dışında. Uzun dönemde de bazı hastalarda, bu kalıcı yüz felci olduğunda bu durumu kabul edip, hastane başvurusu yapmayabiliyorlar" diye konuştu.

'ANNEM 15 YIL ÖNCE YÜZ FELCİ GEÇİRDİ'

Annesi ile birlikte hastaneye gelen Şehriban Oruç ise, "Annem 15 yıl önce yüz felci geçirdi. O günden bu yana kalıcı olarak devam ediyordu. Muş'un Bulanık Devlet Hastanesi'ne başvurduğumuzda annemin boğazında kitle olduğunu söylemişlerdi. Bizi Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk etmişlerdi. Buraya geldiğimizde Hüseyin hocaya gelmiştik. Hüseyin hoca biyopsi alınmasını söylemişti. Biyopsinin alınmasından sonra, Ömer hocamıza yönlendirdi bizi. Öncesinde çok korkuyordu, ancak yapılan ameliyat çok şükür iyi geçti. Çok zorlu bir ameliyattı. Kaç yıldır annemde yüz felci vardı. Anneme başarılı bir ameliyat yapan Ömer hocama çok teşekkür ediyorum" dedi.