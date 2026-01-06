15 yaşındaki Yağmur'un kalbindeki delik "futbol sevgisiyle" kapandı

İzmir'de okul takımında futbol oynayabilmek için sağlık raporu almak amacıyla hastaneye giden lise öğrencisi Yağmur Çulla'nın kalbinde tespit edilen yaklaşık 5 santimetrelik delik ameliyatla kapatıldı.

Karabağlar ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Çulla, öğrenim gördüğü Şehit Fethi Bey Anadolu Lisesinin kız futbol takımında oynamak için 1 ay önce Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık raporu almak amacıyla başvurdu.

Çocuk kardiyoloji uzmanı Cüneyt Zihni, tetkiklerde Çulla'nın kalbindeki sağ ve sol kulakçığın ortasında yaklaşık 5 santimetre genişliğinde bir delik belirledi. Çocuk kalp ve damar cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Ömer Faruk Gülaştı'ya yönlendirilen çocuğun kalbindeki delik, açık kalp ameliyatıyla kapatıldı.

Futbol oynamaya geri dönmek istiyor

Yağmur Çulla, AA muhabirine, küçük yaşlardan bu yana futbol oynadığını, son günlerde futbol oynarken kalbinin sıkıştığını ve yorgunluk hissettiğini söyledi.

Kalbinde delik olduğunu duyunca şaşırdığını ifade eden Çulla, "Ameliyattan korkmuştum aslında ama bir şey hissetmedim. Futbola olan sevgim için lisans çıkaracaktım. Lisans çıkarırken kalbimin delik olduğu fark edildi. Bu, bir nevi hayatımı kurtarmış oldu." diye konuştu.

Çulla, futbol oynamayı çok sevdiğini vurgulayarak, "Futbolla ilgili hayallerim var. Toparlanınca futbol oynamaya geri dönmek istiyorum." dedi.

Anne Deniz Çulla da kızının iyileşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, onun yeniden yeşil sahalara dönmesini istediğini kaydetti.

Kızının futbol oynamasına hiçbir zaman karşı çıkmadığını belirten anne Çulla, "Eğer destek olmasaydım bugün burada olmazdık. Kızım sağlığına kavuşamazdı. İleriye dönük çok kötü şeyler yaşayabilirdi. Bunu anne olarak istemezdim." ifadelerini kullandı.

"Komplikasyon gelişmesinden kurtuldu"

Çocuk kardiyoloji uzmanı Cüneyt Zihni de Çulla'nın erken tanı alması nedeniyle şanslı bir hasta olduğunu söyledi.

Bu tarz hastaların bazen çocukluk çağını geçirip 40 ve 50'li yaşlarda tanı alabildiğine dikkati çeken Zihni, "Bu hastamız ağır bir semptomu oluşmadan bize gelip biraz da rastlantısal bir şekilde kalbindeki delik saptandığı için tedavi çok erken bir şekilde oldu. İleriki yaşlarda bir komplikasyon gelişmesinden kurtuldu." diye konuştu.

"Birkaç ay içinde antrenmanlara başlar"

Opr. Dr. Ömer Faruk Gülaştı ise deliğin büyük olması nedeniyle açık kalp ameliyatı yaptıklarını anlattı.

Gülaştı, hastanın spor yapmasının deliğin fark edilmesinde önemli rol oynadığını belirterek, "30'lu ve 40'lı yaşlarda hasta ameliyat şansını kaybedebiliyor. Şansı varken ameliyat oldu. Spor hayatına devam edebilir. Birkaç ay içinde yavaş yavaş antrenmanlara başlar." diye konuştu.