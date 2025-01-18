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15 Aylık Melisa Bebek için Helikopter Ambulans Tıbbi Sevk Gerçekleştirildi

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Hakkari'nin Derecik ilçesinde tedavi gören 15 aylık Melisa bebek, durumu kötüleşince helikopter ambulans ile Van'a sevk edildi. İleri tetkik ve tedavi için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne transferi yapıldı.

Helikopter ambulans Melisa bebek için havalandı

VAN - Hakkari'nin Derecik Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 15 aylık Melisa bebek, helikopter ambulansla Van'a sevk edildi.

Derecik Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 15 aylık Melisa bebeğin ileri tetkik ve tedavi için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi sevki kararlaştırıldı. Hastanede görevli pediatri uzmanı 112 Komuta Kontrol Merkezini arayarak Melisa bebeğin durumunun kötü olması sebebiyle helikopter ambulans talep edildi. Van'da konuşlu olan Sağlık Bakanlığına ait helikopter ambulans kısa sürede Derecik ilçesine giderek hastayı alıp Van'a nakli sağlandı.

15 Aylık Melisa Bebek için Helikopter Ambulans Tıbbi Sevk Gerçekleştirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık
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