11 bebekte 'Kurt Adam Sendromu' görüldü! Sebebi de olay kadar enteresan

İspanya Navarra Farmakovijilans Merkezi'nin raporuna göre, 2023 yılından bu yana İspanya genelinde "kurt adam sendromu" olarak bilinen 11 hipertrikoz vakası kaydedildi. İncelemeler, bebeklerin ebeveynlerinin, saç dökülmesini önlemek için yüzde 5 topikal minoksidil içeren reçetesiz satılan bir sprey kullandığını ortaya çıkardı.

MİNOKSİDİL NEDİR?

Minoksidil, saç dökülmesini yavaşlatmak ve saç büyümesini teşvik etmek için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış bir ilaç. Ancak bu durum, ilacın ebeveynlerden bebeklere cilt teması ya da oral yolla geçtiğini düşündürüyor.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hipertrikoz, vücudun alışılmadık bölgelerinde aşırı kıl büyümesiyle tanımlanan nadir bir durum. 5 cm'ye kadar ince kılların büyümesine neden olabilen bu hastalık, yüz, kollar ve vücudun diğer bölgelerinde görülebilmekte. Ancak şu anda hipertrikoz için bilinen bir tedavi bulunmamakta...

UZMANLAR UYARDI

Sağlık uzmanları, minoksidilin özellikle bebeklerin sağlığı için tehlikeli olabileceği konusunda ebeveynleri uyardı. Bebeklerin hassas ciltleri nedeniyle ilacın kolayca emilebildiğine dikkat çeken uzmanlar, ilacın kullanıldığı bölgelerden bebeklerin uzak tutulması gerektiğini belirtiyor.