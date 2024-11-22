Üye Girişi
Haberler

10 Yıl Bekleyişin Ardından Sağlığına Kavuştu

10 Yıl Bekleyişin Ardından Sağlığına Kavuştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde 10 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan Hatice Ayçin, nihayet nakil için çağrılınca sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Doktorlar, Ayçin'in uzun süren tedavi sürecini ve organ bağışının önemini vurguladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde, 10 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan ve nakil için sıra beklediği sırada çantasını da hazır bulunduran hasta, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ikamet eden evli ve tek çocuk annesi 53 yaşındaki Hatice Ayçin, 2007'de hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği hastalığına yakalandı.

Medikal tedavilerle iyileşmeye çalıştığı 9 yılın ardından 2016'da diyaliz ünitesi desteği verilmeye başlanan Ayçin, ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezine başvurdu.

Beklediği haber gelince Çanakkale'ye davet edilen Ayçin'e, Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan böbrek nakledildi.

Hastaneden taburcu edilen Hatice Ayçin, gazetecilere, 17 yıllık süreçte bu hastalığın kendisini ruhen ve bedenen çökerttiğini söyledi.

Her an ölecekmiş gibi beklediğini belirten Ayçin, "Çantamı her an hazır tuttum, bir umutla bekledim. Bir anda telefonumuz çaldı. 2 saat içinde burada olmamız istendi, apar topar geldik." dedi.

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Ayçin, herkese organ bağışı yapmaları çağrısında bulundu.

Doku uyuşmazlığı nedeniyle eşinin böbreği olmadı

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan da Ayçin'in 8 yıl önce son dönem böbrek yetmezliği geliştiği için diyaliz ünitesine bağlanmak zorunda kaldığını ifade etti.

Eşinden böbrek nakli için çalışma başlatıldığını ancak doku uyuşmazlığı nedeniyle bunun gerçekleştirilemediğini kaydeden Alan, şöyle konuştu:

"Kendi çocuğuna da kıyamadığı için böbrek isteyemedi. 8 yıl boyunca diyalize girdi. 1,5 yıl önce böbrek nakli için merkezimize başvurdu. Uzun bir süreç oldu. Hatice Hanım için de risk fazlaydı; 10'uncu yıla yaklaşmıştı ve komplikasyonlar başlamıştı. Her gece çantası hazır vaziyette, telefonu yanı başında her an haber gelecekmiş gibi bekledi. 10 gün önce Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin ailesinin organlarını bağışlaması sonrası böbreği Hatice Hanım'a nakledildi. 2 saatlik başarılı bir operasyonla Hatice Hanım sağlığına kavuştu."

Kaynak: AA / Enishan Keskin - Sağlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız

2026 yılını işaret etti: Hanelerin yarısının ihtiyacını karşılayacağız

 'Safları sıklaştırın' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama

Adliye önünde istediği oldu

 Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı

Akşener için öyle bir ifade kullandı ki, salon resmen buz kesti
Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 22 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! EMEKLİ ZAM HABERLERİ! SSK BAĞ-KUR 2025 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olur? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak? TÜRKİYE-MACARİSTAN BASKETBOL MAÇI İZLE! Türkiye Macaristan maçı şifresiz mi, hangi kanalda? MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Milli maç ne zaman? Türkiye A Milli Takım play-off maçı ne zaman oynanacak? Mehmet Dönmez kimdir? İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez kaç yaşında ve nereli? İskenderun Belediyesi hangi parti? İskenderun Belediye Başkanı kimdir? Türkiye play-off turunda kiminle eşleşti? A Milli Takım play-off turunda kiminle oynayacak? İskenderun nerede, nereye bağlı? İskenderun'da gezilecek yerler neresi? Black Friday ne zaman 2024? Efsane Cuma indirimleri ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.