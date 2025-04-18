'10 numara' akımı ameliyathanede

Bir grup sağlık çalışanı, son günlerin popüler sosyal medya akımı "10 numara"yı ameliyathanede çekti. Kısa sürede yayıla görüntülere tepkiler gecikmedi.

Ameliyathanede çekilen görüntülerde, 7-8 sağlık personelinin"10 numara" şarkısı eşliğinde bir başka sağlık personeline kalp mesajı yaptığı görülüyor. Görüntülere kimi sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken kimisi de destek verdi.