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'10 numara' akımı ameliyathanede

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Son günlerin popüler şarkısı "10 numara" bu kez hiç beklenmedik bir yer olan ameliyathanede karşımıza çıktı. Görüntülerde, bir grup sağlık çalışanının, steril bir ortam olması gereken ameliyathanede, akıma uygun şekilde dans edip şarkı söylediği görülüyor.

Bir grup sağlık çalışanı, son günlerin popüler sosyal medya akımı "10 numara"yı ameliyathanede çekti. Kısa sürede yayıla görüntülere tepkiler gecikmedi.

Ameliyathanede çekilen görüntülerde, 7-8 sağlık personelinin"10 numara" şarkısı eşliğinde bir başka sağlık personeline kalp mesajı yaptığı görülüyor. Görüntülere kimi sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken kimisi de destek verdi.

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'10 numara' akımı ameliyathanede
Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYusuf Eminoğlu:

Bazı yerler disiplin ve ciddiyet gerektirir, soytarılık yapmayın.

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Haber Yorumlarıahmet:

BUNLARA BEYİN AMELİYATI YAPILMASI LAZIM ACİL.

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