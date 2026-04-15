Muş'ta midesi delinen çocuk ameliyatla sağlığına kavuştu

Muş'ta asitli içecek tüketimine bağlı mide delinmesi vakası yaşandı. Muş Devlet Hastanesi'ne şiddetli karın ağrısı şikayetiyle başvuran 17 yaşındaki kız, acil ameliyata alınarak sağlığına kavuşturuldu.

Edinilen bilgilere göre, aniden başlayan ve giderek şiddetlenen karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın yapılan muayene ve tetkiklerinde mide perforasyonu (mide delinmesi) tespit edildi. Hastanın son günlerde aşırı miktarda asitli içecek tükettiğinin öğrenilmesi üzerine hekimler tarafından acil cerrahi müdahale kararı alındı.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Mustafa Ökten tarafından gerçekleştirilen operasyonla hastanın midesindeki delinme onarıldı. Ameliyatın ardından bir süre hastanede gözetim altında tutulan çocuk, tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Ökten, aşırı asitli içecek tüketiminin mide üzerinde ciddi hasarlara yol açabileceğine dikkat çekerek, "Hastamızda fazla miktarda tüketilen asitli içeceklere bağlı mide delinmesi tespit ettik. Bu durum hayati risk taşıyan ciddi bir tablodur. Özellikle çocuk ve gençlerin bu tür içecekleri tüketimi konusunda ailelerin daha dikkatli olması gerekmektedir" dedi.

Yetkililer, benzer vakaların yaşanmaması için sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemine vurgu yaparak, kontrolsüz asitli içecek tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı