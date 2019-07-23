Sağlık turizmine Anka'dan büyük destek

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ni ziyaret ederek hastanede verilen hizmetlerle ilgili bilgi aldı. Ortadoğu ülkelerinden hastaların yoğun olarak tercih ettiği Anka Hastanesinin bir çok branştaki hizmetleriyle sağlık turizminin gelişmesine de önemli katkı sağladığını ifade eden Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan Vali Gül'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ni ziyaret etti. Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdür Uzman Dr. Av. Cengiz Bayram tarafından karşılanan Vali Gül hastanede incelemelerde bulundu.

Dr. Av. Bayram, Vali Gül'e hastanenin yatak kapasitesi ve hastanede verilen hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Hastanenin Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'ni de ziyaret eden Vali Gül, bebek ölümlerinin önüne geçmek açısından yeni doğan yoğun bakım hizmetlerinin öneminin büyük olduğunu belirterek, Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nin bu bakımdan önemli bir hizmet verdiğine dikkat çekti.

"Yeni doğan yoğun bakımda önemli bir eksiliği kapattık"

Gaziantep'te yeni doğan yoğun bakım üniteleri bakımından bir eksiklik olduğunu ve bu eksikliği kapatmak için Anka Hastanesi'nin büyük adım attığını dile getiren Dr. Av. Bayram, "Yenidoğan bebeklerin beslenmesinde en üst düzey hijyen kanallarında ve en uygun dozlarda sağlanma amacıyla kurulan TPN ünitemiz, hastanenin yanı sıra Türkiye'de ve komşu ülkelerde yoğun bakım ihtiyacı duyan tüm yeni doğan bebeklere sağlık hizmeti sağlamaktadır. Bu amaçla hava ve kara ambulans sistemleri ile iş birliği içinde hizmet vermekteyiz. Amacımız erken doğan veya zamanında doğan hasta bebekleri sağlıklı biçimde hayata kazandırmaktadır. 24 saat uzman doktor ve yeni doğan hemşirelerimiz ile en son tedavi yöntemlerini uygulamaktayız."dedi.

"Gaziantep'i sağlık turizmi merkezi haline getirmek en büyük arzumuz"

Hastane olarak sağlık turizmine büyük önem verdiklerini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan da, "Dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmayı görev edinen hastanemiz güncel tıbbi yaklaşımları, hasta memnuniyetini ve halk sağlığını önemsemektedir. Örnek bir sağlık kuruluşu olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak kısa zamanda büyük başarılara imza attık. Dünyanın birçok ülkesinden hasta artık tedavi için Gaziantep'i tercih ediyor. Gaziantep'i sağlık turizmi merkezi haline getirmek en büyük isteğimiz" ifadelerini kullandı.

Hastane ile ilgili bilgi aldıktan sonra hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret eden Vali Gül, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Gül, "Hastalarımızın verilen hizmetten memnun olduğunu görmek bizi de mutlu etti. Sağlık alanında hastalara kaliteli ve nitelikli hizmet sunabilmek için bu tür yatırımların yapılması ülkemiz adına çok önemli" diye konuştu.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi yönetimi de Vali Gül'e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA