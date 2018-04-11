Sağlık Turizmi Değerlendirildi

Antalya'da sağlık turizminde yapılması gerekenler ele alındı.

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği üyeleri, eski Antalya Belediye Başkanlarından Hasan Subaşı'nın ev sahipliğinde Atatürk Parkı'ndaki bir kafede bir araya geldi.

Dernek Başkanı Dr. Mehmet Kanpolat, toplantıda yaptığı konuşmada, Antalya'ya yılda 12 milyonun üzerinde ziyaretçi geldiğini hatırlattı.

Kentte bir üniversite, iki eğitim ve araştırma hastanesi, 17 devlet, 27 de özel hastane bulunduğunu aktaran Kanpolat, turizm kenti olan Antalya'nın sağlık turizminden yeterli düzeyde pay alamadığını dile getirdi.

Kanpolat, bu eksikliğin giderilmesi için ciddi bir tanıtımın yapılması gerektiğini belirterek, bu amaçla dernek olarak uluslararası fuar ve kongrelere katıldıklarını anlattı.

Toplantıya ev sahipliği yapan eski Antalya Belediye Başkanı Hasan Subaşı da kentin bu alanda ciddi bir potansiyele sahip olduğunu ve bu potansiyelin harekete geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, bu noktada yerel dinamiklere ve merkezi yönetime büyük görev düştüğünü söyledi.