Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden AK Partili eski başkan Rasim Arı, kaset iddialarına yanıt verdi

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek belediye başkanlığı koltuğunu bırakan Nevşehir Belediyesi eski Başkanı Rasim Arı, sosyal medyadan düzenlediği canlı yayında hakkında çıkan kaset iddialarına açıklık getirdi. Arı, iddiaları yalanlayıp orijinaliyle oynanmış fotoğrafı da göstererek, "Eğer ki varsa böyle bir durum, bu olay sadece eşim Melek Arı'yı ilgilendirir. Bir Allah'ın kulu beni bağ evlerinde basmamıştır" dedi.

Ak Parti'den 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek geçtiğimiz ocak ayında görevinden ayrılmıştı. Arı, ayrılığın ardından hakkında çıkan kaset iddiaları üzerine sosyal medya hesabı üzerinden eşi Melek Arı ile birlikte canlı yayın düzenledi. Düzenlediği canlı yayında yaklaşık 2 saat boyunca takipçilerine seslenen Arı, hakkındaki kaset iddialarına yanıt verdi.

"DURUM SADECE EŞİMİ İLGİLENDİRİR"

Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği canlı yayında konuşan Rasim Arı, bir kadınla birlikte yer aldığı ve sosyal medyada paylaşılan fotoğrafını izleyicilere gösterdi. Fotoğraf ile tamamen oynandığını iddia eden Arı, fotoğrafın orijinalini göstererek, "Eğer ki varsa böyle bir durum, bu olay sadece eşim Melek Arı'yı ilgilendirir. Ama öyle bir şey söz konusu değildir. Bir Allah'ın kulu beni bağ evlerinde basmamıştır." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'A ASLA DARILMADIM"

Canlı Yayında Ak Parti Nevşehir Kongresine de değinen Rasim Arı, "Ben dava adamıyım. Şahıslara darılırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' a asla darılmadım, küsmedim. İl kongresinde dava dersi verenler kendine baksın. Onlar kol kola FETÖ ile dolaşırken, mülakatlara hazırlanırken ben dava peşindeydim. FETÖ'cüler ile mahkemelik oluyordum. Kimse kongrede çıkıp bana dava dersi vermeye çalışmasın." diye konuştu.

"BENİ YALNIZ BIRAKTILAR"

İstifasının ardından çalışma arkadaşlarına kendisini yalnız bıraktıkları için sitem eden Rasim Arı, "En çok kızdığım konu budur. Başkanlık sürecimde peşimden ayrılmayan, bana yakın olmak için her yolu deneyenler maalesef istifamı verdiğimde arkamdan işler çevirdiler. Beni yalnız bıraktılar." ifadesinde bulundu.