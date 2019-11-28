Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Ağrı'da

28.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:51

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi



Sağlık - Sen Genel Başkanı Durmuş, akşam Ağrı Sağlık-Sen Şubesi üyeleri ile özel bir restoranda, düzenlenecek programda bir araya gelecek.



Ağrı Sağlık-Sen Şube Başkanı Fevzi Mağal ve sendika üyeleri tarafından karşılanan Durmuş beraberindekilerle, geldiği Ağrı'da ilk olarak, geçtiğimiz günlerde yaşama veda eden Ağrı Sağlık-Sen Şubesi Başkan Yardımcısı Yakup Yaşar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ardından İl Sağlık Müdürlüğü ve Ağrı Devlet Hastanesini ziyaret etti. - AĞRI

Kaynak: İHA