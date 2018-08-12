Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz Aslan, "Bugün eğer Türkiye'ye bir saldırı varsa İslam alemi ve mazlumların umudu haline geldiği içindir." dedi.

Aslan, Sağlık-Sen Sendikası Elazığ Şubesi'nin bir düğün salonunda düzenlenen 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Aslan, Türkiye'nin bölgenin umudu haline geldiğini söyledi.

Aslan, "Türkiye son 15 yılda özellikle toplumsal barışın sağlanması, hukukun üstünlüğü, ileri demokrasi ve ekonomik yönden atılan adımlarla çok ciddi atılımlar yapmıştır. Bugün eğer Türkiye'ye bir saldırı varsa İslam alemi ve mazlumların umudu haline geldiği içindir. Bu ülkeye darbe girişiminde bulundular ama başarılı olamadılar. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını gördüler." ifadelerini kullandı.

Kongrede, Sağlık-Sen Elazığ Şube Başkanlığına Mehmet Karataş yeniden seçildi.