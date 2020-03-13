Sağlık Sen'den Tıp Bayramı açıklaması Sağlık Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla aşağıdaki açıklama yaptı.

Sağlık Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla aşağıdaki açıklama yaptı. Erzi mesajında, "Tıp Bayramını Bayram gibi kutlamak sağlık çalışanların hakkı" dedi.



14 Mart Tıp Bayramı öncesi Sağlık Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi basın açıklaması yaptı. Erzi mesajında, "Ülkemizde gerek kamuda gerekse özel sektörde alın teri akıtan 1 milyondan fazla sağlık çalışanı; vatandaşlarımızın sıhhati, mutluluğu ve yaşam kalitesi standartlarını artırmak için gece gündüz çalışmaktadırlar. Hemşiresinden doktoruna, teknikerinden hizmetlisine vefakar ve cefakar sağlık çalışanlarının tamamı, vazifelerini büyük bir sorumluluk ve çok yüce bir kutsiyetle yerine getirmektedirler. Sağlık çalışanları; olağan koşulların yanında savaş, afet, salgın gibi her türlü olağanüstü koşulda da insanımızın imdadına en önde yetişerek yardım ellerini uzatmaktadırlar. Bu nedenle de tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplum nezdinde saygın bir yere sahiptirler. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de nispeten hissedilen Coronavirüsü olayı için de aynı durum geçerlidir. Hizmet basamağının en tepesindeki sağlık çalışanından en altındaki sağlık emekçisine kadar, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarının tamamı, bu virüsle mücadele için adeta seferber olmuşlardır. Sağlık çalışanları tüm bunlara rağmen bu yıl da "Tıp Bayramı" olarak kutladıkları 14 Mart'a hüzünle girmektedirler. Çünkü döner sermaye adaletsizliğinden şiddet korkusuna, ağır iş yükünden karşılığı alınamayan icap nöbetine, sözleşmeli istihdamından hizmetlilere memur kadrosu verilmemesine gibi pek çok temel sorun çözüme kavuşmuş değildir. Sağlık çalışanları; haklı olarak bu sorunlar altında artık ezilmek istemiyorlar hak ettiklerinin karşılığını bir an önce almak istiyorlar bayramlarını bayram gibi kutlamak istiyorlar. Döktükleri alın teri ile verdikleri mücadeleyle bunu hak ediyorlar. Sağlık-Sen olarak, istendiği taktirde bu sorunların çözüme kavuşacağına inanıyoruz. O nedenle de yetkilileri adım atmaya, sağlık çalışanlarının sorunlarını ötelememeye davet ediyoruz. Unutmamak gerekir ki sağlık çalışanlarının yüzü gülerse, Türkiye çok daha fazla gülecektir. Bu duygu ve düşüncelerle sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, gerek özel yaşamlarında gerekse çalışma yaşamlarında huzur ve mutluluklar diliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA