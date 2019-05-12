Sağlık-Sen'den Hemşirelik Haftası Kutlaması

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, Hemşirelik Haftası nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, ebe ve hemşirelerin AB ülkelerindeki meslektaşlarına göre 5 kat daha fazla çalıştığını belirtti.

Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, yoğun iş yüküne rağmen görevini büyük bir özveri ve başarı ile yerine getiren tüm hemşirelerin 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftasını kutlayarak, "Sağlık bir ekip işidir. Ebe ve hemşirelerimiz de bu ekibin en değerli üyeleri arasındadır. Sağlıkta Dönüşümle birlikte hemşirelerimizin iş yükü büyük ölçüde artarken, gelirlerinin aynı oranda artmadığını görüyoruz. Avrupa Birliği ülkelerindeki meslektaşlarına göre 5 kat daha fazla çalışan ebe ve hemşirelerimiz buna rağmen hak ettikleri ücreti alamamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Hemşirelerin iş yükü hafifletilmeli"

Hemşire açığının giderilerek, hemşirelerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve hak ettikleri ücretin verilmesini isteyen Şube Başkanı Arayıcı'nın mesajında, "Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte sağlık hizmetlerinden memnuniyet büyük ölçüde artarken başta hemşireler olmak üzere sağlık çalışanlarının yükü de katlanarak artmıştır. Yorucu ve yıpratıcı çalışma koşullarından kaynaklanan olumsuzluklardan en fazla etkilenen meslek grubu hemşirelerdir. Yine sağlıkta şiddet olaylarından en fazla etkilenenler arasında hemşireler de bulunmaktadır. Diğer taraftan artık miadını doldurmuş olan performansa dayalı çalışma sisteminin en büyük mağdurları arasında hemşireler de yer almaktadır" denildi.

"Döner sermaye sistemi değişmeli"

Mesajında istihdam politikalarının günümüz ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi gerektiğini anlatan Başkan Arayıcı, "Ülkemizdeki hemşire açığının giderilmesi için istihdam politikalarının günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca hemşirelerle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın emeklerinin karşılığı olan ücretin verilmesi için mevcut performansa dayalı çalışma sisteminin değişmesi zorunluluktur. Hekiminden hizmetlisine kadar tüm sağlık çalışanlarının talep ve beklentilerini karşılayacak, adil, hem çalışan hem de hasta memnuniyetine yol açacak bir döner sermaye sisteminin geciktirilmeden uygulamaya konulması hayati ödem taşımaktadır" ifadelerine de yer verdi.

"3600 ek gösterge herkesin hakkıdır"

Arayıcı'nın mesajında, çalışmaları devam eden ek gösterge ile ilgili ise, "Tüm sağlık çalışanları 3600 ek göstergeyi hak etmektedir. Polis, din görevlisi ya da öğretmen denildiğinde branş ayrımı yapılmazken sağlık çalışanlarının branşlarına göre farklı muameleye tabi tutulması kabul edilemez. Sağlık-Sen olarak 3600 ek göstergenin tüm sağlık çalışanlarına verilmesi olmazsa olmazımızdır" ifadeleri yer aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA