Sağlık-Sen'den "ek gösterge düzenlemesinin tüm sağlıkçıları kapsaması" talebi - Haberler
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Sağlık-Sen'den "ek gösterge düzenlemesinin tüm sağlıkçıları kapsaması" talebi

AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Sağlık-Sen'den

Cizre ilçesinde Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, hekimlere yönelik ücret düzenlemesinin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması talebiyle basın açıklaması yaptı.

MARDİN (AA) - Cizre ilçesinde Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, hekimlere yönelik ücret düzenlemesinin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması talebiyle basın açıklaması yaptı.

Cizre Devlet Hastanesi Başhekimlik önünde bir araya gelen sendika üyeleri adına açıklama yapan Sağlık-Sen İş Yeri Temsilcisi Mehmet Budak, "ek gösterge düzenlemesinin tüm sağlıkçıları kapsaması" talebini dile getirdi.

Hekimlerin ücretlerinde 2 bin 500 ila 5 bin lira iyileştirme yapılacağının duyurulduğunu anımsatan Budak, bunu sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarının bir vücudun organları gibi bir bütün olduğunu kaydeden Budak, şöyle konuştu:

"Kapıdaki güvenlik görevlisinden danışmadaki memura, temizlik görevlisinden teknikere, ambulans şoföründen röntgen teknisyenine, hemşiresinden doktoruna. Görev tanımları farklıdır ancak yaptıkları iş insanımıza sağlık hizmeti sunmaktır. Açıklamalara bakacak olursak, zam konusu, bütçe görüşmeleri neticesinde tekrar meclis gündemine gelecek. Meclisten, tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak kapsamlı ve adil bir zam kararı bekliyoruz."

Sağlık-Sen'den ek gösterge düzenlemesinin tüm sağlıkçıları kapsaması talebi

Sağlık-Sen'den ek gösterge düzenlemesinin tüm sağlıkçıları kapsaması talebi

Sağlık-Sen'den ek gösterge düzenlemesinin tüm sağlıkçıları kapsaması talebi

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri

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