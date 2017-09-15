Sağlık Sen Bilecik Şube Başkanı Orhan Pir ve Başkan Yalçın Bir Araya Geldi
Sağlık-Sen Bilecik Şube Başkanı Orhan Pir ve Başkan yardımcısı Metin Karakuş Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın’ı makamında ziyaret ettiler.
Sağlık-Sen Bilecik Şube Başkanı Orhan Pir ve Başkan yardımcısı Metin Karakuş Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret ettiler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Sağlık Sen Bilecik Şube Başkanı Orhan Pir ve Başkan yardımcısı Metin Karakuş bizleri makamımızda ziyarette bulundular. Çalışmalarımız hakkında istişarelerde bulunduk. Kendilerine ziyaretlerinden, hoş sohbetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK