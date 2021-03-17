Sağlık sektörünü tehdit eden siber saldırılar artıyor
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Sağlık sektörünü tehdit eden siber saldırılar artıyor

17.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:35
Sağlık sektörünü tehdit eden siber saldırılar artıyor

İTÜ ARI Teknokent firması Kron'un Genel Müdürü Mete Sansal, sağlık sektörünün büyük bir tehdit altında olduğunu belirterek, "Gerekli önlemler alınmazsa bu saldırılar giderek artacak.

İTÜ ARI Teknokent firması Kron'un Genel Müdürü Mete Sansal, sağlık sektörünün büyük bir tehdit altında olduğunu belirterek, "Gerekli önlemler alınmazsa bu saldırılar giderek artacak. Sağlık sektörüne yönelik bu gibi siber saldırı ve siber tehditlere karşı erişim ve veri güvenliği konusunda daha planlı ilerlenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kron'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sansal, 2020'ye damga vuran sağlık sektörüne yönelik siber saldırı ve tehditlerin bu yıl da hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

Kovid-19 süreciyle birlikte sağlık sektörüne yönelik veri ihlallerinin büyük bir hız kazandığını aktaran Sansal, siber güvenlik alanındaki raporlara bakıldığında, 2020'de en çok veri ihlali yaşanan sektörün yüzde 12'lik oranla sağlık sektörü olduğunu vurguladı.

Sansal, şunları kaydetti:

"Koronavirüs süreci, sağlık sektörünün her birimiz için hayati önemini bir kez daha ortaya koydu. Tüm dünyayı etkileyen böylesine önemli bir sektörün, giderek artan bir şekilde siber saldırıların hedefi haline geldiğini görüyoruz. Yaşanan tüm veri ihlallerine baktığımızda, yüzde 12'lik oranla sağlık sektörünün 2020'nin en çok veri ihlali yaşanan alanı olduğu ortaya çıktı.

Paylaşılan raporlara göre, sağlık alanında yaşanan veri ihlalleri anlaşılma süresi 2020'de 96 gün uzadı, yani bu ihlaller aslında çok daha geç fark edildi. Bu durum olası zararları daha da artırdı. Yine açıklanan raporlara göre, sektör başına en çok mali zararın da sağlık alanında yaşandığı ve 2019'a göre ortalama zarar maliyetinin yüzde 10 artarak yaşanan veri ihlali başına ortalama 7,13 milyon dolara yükseldiği ortaya çıkıyor."

"PAM, veri güvenliğini üst seviyelerde sağlıyor"

Mete Sansal, açıklanan verilere bakıldığında, sağlık sektörünün global çapta büyük bir tehdit altında olduğunu belirterek, gerekli önlemler alınmaması halinde bu saldırıların giderek artacağı uyarısında bulundu.

Sansal, "Sağlık sektörüne yönelik bu gibi siber saldırı ve siber tehditlere karşı erişim ve veri güvenliği konusunda daha planlı ilerlenmesi gerekiyor. Veri ihlalleri karşısında veri tabanlarına yapılan erişimlerin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi için geliştirilen Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) çözümleri tam da bu aşamalarda devreye giriyor. PAM, sektör ve kurumların siber tehditler karşısındaki koruma katmanlarını artırıyor ve veri güvenliğini üst seviyelerde sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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