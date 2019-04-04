Sağlık Personeline Organ ve Doku Nakli Sertifika Eğitimi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) ve Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) iş birliğinde organ bağışı ve organ nakli hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Sertifikalı Eğitim Programı düzenlendi.

SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen eğitim, donör çıkartma potansiyeli yüksek olup, sertifikalı organ nakli koordinatörü bulunmayan merkezler ile Ulusal Koordinasyon ve Bölge Koordinasyon merkezlerinde görevli personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitimin açılış oturumuna Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Kalp Nakli Merkez Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali, TONV Başkanı Eyüp Kahveci ile ONKOD Başkanı Dr. Yavuz Selim Çınar katıldı.

Prof. Dr. Kırali, açılışta yaptığı konuşmada, donanımlı ve eğitimli koordinatörlerin kadavra ve donör sayısını artırmada önemli bir role sahip olduğunu belirterek, koordinatörlerle hekimler arasındaki ekip çalışmasının önemine değindi.

Akademik direktörlüğünü Prof. Dr. Kırali ile SBÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Duman'ın yaptığı eğitimde "Organ Nakli ve Mevzuatı", "Organ Nakline Giriş ve Temel Kavramlar", "Organ ve Doku Nakli Bilgi Sistemleri", "Kadavradan Organ ve Doku Naklinde Süreçler", "Canlı Verici ve Organ Nakli", "Organ Naklinin Dini Yönü", "Organ ve Doku Naklinde İletişim ve Eğitim", "Organ ve Doku Naklinin Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi" gibi konularda katılımcılara eğitim verildi.

Yaklaşık 10 gün boyunca devam eden programa katılan 25 sağlık personeli katılım belgesi almaya hak kazandı.

Teorik eğitimlerde başarılı olan katılımcılar, iki ay sürecek alan uygulamaları ardından sertifikalarını alabilecek.

Kaynak: AA