Sağlık Örgütlerinden Aşı İçin Kurumlar Vergisi Artışı Talebi
01.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:50
Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası ve Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi gibi sivil toplum kuruluşları tarafından kurulan Diyarbakır Sağlık Platformu aşılara kaynak sağlanması için kurumlar vergisinde artış önerisinde bulundu.
Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası ve Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi gibi sivil toplum kuruluşları tarafından kurulan Diyarbakır Sağlık Platformu aşılara kaynak sağlanması için kurumlar vergisinde artış önerisinde bulundu
Kaynak: DailyMotion.com