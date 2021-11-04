Sağlık ocakları kaçta açılır? Aile Hekim kaçta kapanıyor? Aile Hekimliği kaçta açılıyor?

Sağlık ocakları kaçta açılır? Aile Hekim kaçta kapanıyor? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Gelişmemiş, gelişmekte, kalkınmakta olan bölgelerde veya nüfus bakımından çok fazla kalabalık olmayan bölgelerde kurulan ve birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlar olarak tanımlanan Sağlık ocağı mesai saatleri! Sağlık ocakları açık mı 2021?

SAĞLIK OCAĞI MESAİ SAATLERİ!

Aile hekimliği yani sağlık ocağı çalışma saatleri merak ediliyor. Sağlık ocaklar hafta içi 08:00- 17:00 saatleri arasında açık. Ancak 12:30- 13:30 saatleri arasında öğle arası veriyorlar.

Yurt genelinde sağlık ocakları 08:00 - 12:30/ 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

AİLE HEKİMİ KAÇTA KAPANIYOR?

Yurt genelinde sağlık ocakları 08:00'de açılıyor, 17:00'de ise kapanıyor. Sağlık ocaklarında öğle tatili arası saat 12:00 ile 13:00 arasındadır ve bu saat aralığında sağlık ocaklarında hizmet verilmez. Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

SAĞLIK OCAĞI HAFTA SONU AÇIK MI?

Sağlık ocakları hafta sonu günleri yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Sağlık Ocakları yurt genelinde 08.00 - 17.00 arasında açıktır. 12.00 - 13.00 arası öğle tatili yapılmaktadır. Sağlık Ocağı çalışma saatleri yurt genelinde aynı olmakla birlikte bazı bölgelerde doktor çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir. (Bazı doktorların çalışma saatleri esnek olabiliyor.)

Aile Hekimi sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aile hekiminizi öğrenmek için T.C. kimlik numarası e-devlet'ten sorgulayabilirsiniz.

Aile hekimi sorgulamasının ardından ilçenizde bulunan Sağlık Ocağı ile iletişime geçerek saatleri güncel olarak öğrenmeniz mümkün.

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