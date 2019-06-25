Sağlık Müdürü Vekili Dr. İnan; "Bağımlılık ciddi bir halk sağlığı sorunudur"

Zonguldak İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Ömer İnan Güven 26 Haziran Dünya Uyuşturucu kullanımı ve Kaçakçılık ile Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında yazılı bir açıklamada bulundu. İnan, yaptığı açıklamasında; "Bağımlılık; sadece bağımlıyı değil ailesini, çevresini ve tüm toplumu etkileyen ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Uyuşturucu bağımlılığı tedavi edilebilir bir hastalıktır, özellikle tedaviye uyum gösteren ve tedavi motivasyonu yüksek olan kişilerde uyuşturucuyu bırakma oranı çok yüksektir" dedi.

İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Ömer İnan Güven yapmış olduğu açıklamada, "Dünyada uyuşturucu kullanma alışkanlığında artış olması ve bunun insanlık için büyük bir tehdit oluşturduğu gerçeğinden hareket eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1987 yılında aldığı bir kararla, uyuşturucusuz temiz bir toplum hedefine ulaşma ve uluslararası alanda eylem ve iş birliğini güçlendirme konusundaki kararlığını vurgulamak amacıyla, 26 Haziran tarihini "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" olarak belirlemiştir. Uyuşturucu bağımlılığı; vücudun işlevlerini olumsuz yönde etkileyen maddelerin kullanılması, bundan dolayı zarar görüldüğü halde bu maddelerin kullanımının bırakılamaması durumudur. Uyuşturucu bağımlılığı tüm dünya genelindeki toplumların temel sağlık sorunlarından biridir. Sadece kullanılan maddenin ortaya çıkardığı yan etkiler değil, yol açtığı sosyal sorunlar ve fiziksel hastalıklar ele alındığında, bireysel ve toplumsal maliyeti yüksek hastalıklar arasında yer almaktadır. Bağımlı birey, madde kullanımına ara verdiğinde yoksunluk belirtileri yaşar. Zamanla madde kullanım sıklığını ve dozunu artırır. Bağımlılık; sadece bağımlıyı değil ailesini, çevresini ve tüm toplumu etkileyen ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Uyuşturucu bağımlılığı tedavi edilebilir bir hastalıktır, özellikle tedaviye uyum gösteren ve tedavi motivasyonu yüksek olan kişilerde uyuşturucuyu bırakma oranı çok yüksektir. Uyuşturucu madde kullanan ve tedavi olmak isteyen kişiler, tedavi hizmeti için İlimizdeki Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine, Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Atatürk Devlet Hastanesi Ek Binada ve Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde bulunan Ayakta Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezine ve hastanelerimizde bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniklerine, yakın illerdeki AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Araştırma Merkezi) ve ÇEMATEM (Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) lere başvurabilir; ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı'nı arayabilirler. 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü vesilesi ile Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü olarak, tüm halkımızın her türlü bağımlıktan uzak, sağlıklı bir yaşam sürdürmelerini temenni ediyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA