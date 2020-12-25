Sağlık Müdürü Açıkgöz Söke Devlet Hastanesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi
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Sağlık Müdürü Açıkgöz Söke Devlet Hastanesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi

25.12.2020 12:52 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:57
Sağlık Müdürü Açıkgöz Söke Devlet Hastanesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yöneticilerden bilgi aldı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yöneticilerden bilgi aldı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek Başhekim Uzm.Dr. Hasibe Özgeçen Dinçel'den hastanede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Açıkgöz, hastanede yeni yapılacak olan yoğun bakım ve mevcut Covid-19 önlemleri kapsamında oluşturulan Covid-19 Acil Servis alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Vatandaşların hastanelerden en verimli şekilde yararlanmaları için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Açıkgöz, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Hastane personeli ile sohbet eden Açıkgöz, pandemi sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi. - AYDIN

Sağlık Müdürü Açıkgöz Söke Devlet Hastanesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi
Sağlık Müdürü Açıkgöz Söke Devlet Hastanesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 13:22:26. #1.15#
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