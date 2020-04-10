SAĞLIK MERKEZİ ÖNÜNDE KORONAVİRÜS TESTİ İÇİN ÖRNEK ALINDI SULTANGAZİ'de bir aile sağlık merkezi çalışanında koronavirüs çıkması üzerine merkez önünde çalışanlardan test için örnek alındı.

SULTANGAZİ'de bir aile sağlık merkezi çalışanında koronavirüs çıkması üzerine merkez önünde çalışanlardan test için örnek alındı.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Piri Reis Aile Sağlık Merkezi'nde bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nden 2 sağlık çalışanı, Aile Sağlık Merkezi'ne gelerek, diğer sağlık çalışanlarına koronavirüs testi için örnek aldı. Aile Sağlık Merkezi'nin önünde yapılan uygulamayı vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi.

Kaynak: DHA