Sağlık İletişimi Sempozyumu çevrim içi oturumlarla tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Sağlık İletişimi Sempozyumu çevrim içi oturumlarla tamamlandı

29.11.2020 14:33 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:33
Sağlık İletişimi Sempozyumu çevrim içi oturumlarla tamamlandı

Sağlık ve iletişim alanındaki uzmanları bir araya getiren Uluslararası Katılımlı 6. Sağlık İletişimi Sempozyumu (SİS), 27 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen oturumla tamamlandı.

Sağlık ve iletişim alanındaki uzmanları bir araya getiren Uluslararası Katılımlı 6. Sağlık İletişimi Sempozyumu (SİS), 27 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen oturumla tamamlandı.

Yeditepe Üniversitesinin ev sahipliğinde pandemi koşulları nedeniyle Zoom platformu üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilen, YouTube'dan da canlı yayınlanan sempozyum kapsamında başta COVID-19 pandemisi olmak üzere sağlık iletişimi sorunları masaya yatırıldı.

"Sağlık, iletişimden geçer"

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türk ordusu için 'satılmış' diyen CHP'li vekile tepki: Hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak
Türk ordusu için "satılmış" diyen CHP'li vekile tepki: Hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak
Haber geldi, silahlı kuvvetler soluğu dev kulübün tesislerinde aldı! 15 adet bomba bulundu
Haber geldi, silahlı kuvvetler soluğu dev kulübün tesislerinde aldı! 15 adet bomba bulundu
Ekranların haşarı çocuğu Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf! Duyunca çok şaşıracaksınız
Ekranların haşarı çocuğu Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf! Duyunca çok şaşıracaksınız

Sempozyumun kapanışında konuşan Yeditepe Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Enstitüsü Müdürü ve Sempozyum Eş Başkanı Prof. Dr. Suat Gezgin, iki gün süren sempozyum boyunca oldukça önemli ve faydaları bildirilerin sunulduğunu ifade ettiği konuşmasında, "Yurt içi ve dışından alanında uzman isimler, Viyana ve Amerika'dan çok değerli hocalarımız sunumlarıyla sempozyuma katkı sağladılar. Sunulan bildirilerde de görüldüğü üzere sempozyumun teması ağırlıklı olarak COVID-19 oldu. Yeni kavramlara temas ettik, sorunları ortaya koyduk ve çözüm önerilerinde bulunduk" dedi.

Sağlık içinde yaşamanın her bireyin temel hakkı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gezgin, bu hakkın yerine getirilmesinde merkezi otoriteye büyük sorumluluklar düştüğünü de dile getirdi. Toplum sağlığının karaborsanın ve sağlık tacirlerinin eline teslim edilemeyecek kadar önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Gezgin, "Sağlıklı bir toplumun en önemli araçlarından biri de hiç kuşkusuz sağlık iletişimidir. Gelişmekte olan bir ülkenin ulusal bir politika oluşturması ve buna tüm bileşenleri dahil etmesi de bir zorunluluktur" diye konuştu.

Ortak uzlaşıyla üretilmiş politikalara, stratejilere ve uygulamalara gereksinim olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gezgin, sağlık bilincinin gelişmesi için sağlık medyası ile ortak hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini "Sağlık, iletişimden geçer" diyerek sonlandırdı.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sempozyum Eş Başkanı Prof. Dr. Erkan Yüksel ise sözlerine Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Prof. Dr. Suat Gezgin ve Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ekibine sempozyuma katkıları için teşekkürlerini sunarak başladı. Sempozyumun nüvesini oluşturan Sağlık İletişimi Akademisyenleri Facebook grubundan bundan sonraki organizasyonların takip edileceğini belirten Prof. Dr. Yüksel, sempozyum bildiri arşivinin kamuya açık bir şekilde sempozyum internet sitesinde yer aldığını hatırlattı. Sempozyumun canlı yayınların yanı sıra kayıtlarının da sempozyum YouTube kanalında yer alacağını ifade eden Yüksel, "İletişim, birbirimizi anlamak, anlaşılmak ve anlaşmaktır" sözleriyle konuşmasına son verdi.

Çevrim içi ortamda gerçekleştirilen Uluslararası Katılımlı 6. Sağlık İletişimi Sempozyumu'nda sunulan bildirilere www.saglik-iletisimi.org adresinden ulaşılabiliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi ikinci oturumu tamamlandı
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi ikinci oturumu tamamlandı
'Şiddetle Mücadelede Televizyon Dizilerinin Rolü' programı 'çevrim içi' düzenlendi
"Şiddetle Mücadelede Televizyon Dizilerinin Rolü" programı "çevrim içi" düzenlendi
Uzman Psikolog Aykut Koçak'tan aile içi iletişim problemi yaşayanlara öneriler
Uzman Psikolog Aykut Koçak'tan aile içi iletişim problemi yaşayanlara öneriler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Enes Batur İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Samatta Samet Aybaba Abdullah Avcı Christian Luyindama
Tüm Haberler Bursa Bakan Nükleer Pazartesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağlık İletişimi Sempozyumu çevrim içi oturumlarla tamamlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 14:37:38. #1.14#
title