Sağlık için tedbirden taviz yok
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Sağlık için tedbirden taviz yok

Özellikle Kurban Bayramı sonrası ülke genelinde korona virüs vakalarında yaşanan artış üzerine başlatılan geniş kapsamlı maske mesafe ve temizlik denetimleri Bursa'da da sıkı bir şekilde sürdürülüyor.

Sağlık için tedbirden taviz yok
11.08.2020 11:53 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:57

Özellikle Kurban Bayramı sonrası ülke genelinde korona virüs vakalarında yaşanan artış üzerine başlatılan geniş kapsamlı maske mesafe ve temizlik denetimleri Bursa'da da sıkı bir şekilde sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Türkiye genelinde salgın ile ilgili geniş kapsamlı bir denetim yapılacağını duyurmasının ardından Bursa'da kapsamlı bir denetim yapıldı. Denetimlere Bursa Valisi Yakup Canpolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı da katıldı. Valilik binası önünden başlayıp, Setbaşı ve Yeşil güzergahında devam eden denetimlerde hem vatandaşlar hem de esnaf maske mesafe ve temizlik konularında uyarıldı.

Bursalıların genel olarak kurallara uydukları gözlenirken, Vali Canbolat ve Başkan Aktaş, korona virüsün ancak bireysel olarak alınacak önlemlerle bir tehlike olmaktan çıkacağını belirterek, sağlık için alınan tedbirlerden kimsenin taviz vermemesi gerektiğini belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA

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