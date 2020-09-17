Sağlık İçin Hepimiz İçin' Korona virüs denetimleri sürüyor
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Sağlık İçin Hepimiz İçin' Korona virüs denetimleri sürüyor

Osmaneli'de 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganı ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirildi.

Sağlık İçin Hepimiz İçin' Korona virüs denetimleri sürüyor
17.09.2020 16:28 | Son Güncelleme: 17.09.2020 16:31

Osmaneli'de 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganı ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, beraberinde Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, Toplum Sağlık grup Başkanı Dr. Güliz Özyaşar, kurum amirleri ve çalışanlarla birlikte ilçede korona virüs salgınının önlenmesi için maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimine katıldı. Kaymakam Yüksel, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ulaşım araçları, lokanta, kafe, restoranlar, marketler, pazar yerleri, banka, kahvehane, kıraathane, internet kafe/salonları ve cadde ile sokaklar gibi birçok yaşam alanlarında pandemi denetimi gerçekleştirerek maske takmayanları uyardı. Denetimlerde maskesi olmayan vatandaşlara maske de dağıtıldı.

Korona virüs salgınına karşı uyulması gereken kuralların önemine dikkat çeken Kaymakam Ünal, vatandaşlara sağlıkları için sosyal mesafeye uymaları gerektiğini hatırlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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