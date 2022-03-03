"Sağlık İçin Hareket, Hareket İçin Bisiklet" etkinliği gerçekleştirildi

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Saat 13.30 sıralarında Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu önünde başlayan etkinliğe Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Burak İşçimen, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi, SARDOS, DOÇEK ve Arda Bisiklet gruplarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan İŞçimen, Keşan Belediyesi ile işbirliğinde güzel bir etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "İnsanlara karbon emisyonunun azalması, fiziksel aktiviteyi arttır mesajını vermek istiyoruz. Her yaşta insanın spor yapabileceğini gösteriyoruz. Bu bir başlangıç. Haftaya Perşembe günüde Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu sosyal sorumluluk dersleri kapsamında orta okul öğrencilerine tema eğitimi verilecek, tohum varsa yaşam var, yeşil varsa gelecek var diyeceğiz." dedi.

Daha sonra söz alan Helvacıoğlu, "Sağlık için hareket, hareket için bisiklet diyerek Keşan Belediyesi, Trakya Üniversitesi, SARDOS, DOÇEK ve Arda Bisiklet gruplarımız ile hayata spor katmak ve farkındalık yaratmak için bir aradayız. Keşan'ımızda yaptığımız yol çalışmalarına bisiklet yollarını da ekliyoruz. Bu etkinliğe bisikletini alan gelsin istedik. Organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen derneklerimize teşekkür ederiz. Bisiklet kullanımı, insanın şehri algılama noktasında önemli bir etkinliktir. Biz, herkesi bu spora davet ediyoruz. Bisiklet kullanımı aynı zamanda çevre dostu olan bir spordur. 7'den 70'e her yaş grubundaki tüm vatandaşlarımızı spora teşvik etmek istiyoruz. Bizim en büyük amaçlarımızdan biri de şehrimizde kadını erkeği, çocuğu yaşlısıyla herkesin profesyonel olarak yapmasalar da yaşamlarının bir yerinde sporla iç içe olmalarını sağlamak. Emeği geçen, destek veren, bisikletleri ile yanımızda olan herkese teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz." şeklinde konuştu.

Helvacıoğlu'nun ardından konuşan Atakişi, etkinliğe destek veren herkese teşekkür ederek, şunları söyledi: "Dünyaya sahip çıkmamız gereken günlerdeyiz. Güzel yarınlar için pedallara basalım. Umarım daha güzel etkinlikler ile devam edeceğiz."

SARDOS, DOÇEK ve Arda Bisiklet gruplarının temsilcileri de etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'ndan Mehmet Gemici Cennet Bahçesi önüne kadar bisiklet sürdü.

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