Sağlık Hizmetleri Sendikası temsilcileri Taksim'e çelenk bıraktı

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Sendika temsilcileri, 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'ndaki olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktıktan sonra anıta çelenk sundu.

Başkan Özlem Akarken, burada yaptığı açıklamada, can kurtarmak için mesleğinin gereğini yaptıklarını, bu salgında kaybettikleri arkadaşlarının anısına sarıldıklarını söyledi.

Sağlıkta şiddetin sona erdirilmesini, bu konuda daha caydırıcı yasaların çıkartılmasını istediklerini kaydeden Akarken, meslek gruplarına göre sağlık tazminatı verilmesini talep ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar