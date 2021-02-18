KIRKLARELİ - Sağlık ekipleri karlı yolları aşarak hastalara "Hızır" gibi yetişiyor (1)
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KIRKLARELİ - Sağlık ekipleri karlı yolları aşarak hastalara "Hızır" gibi yetişiyor (1)

18.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:09

Kırklareli'nde sağlık ekipleri olumsuz hava koşullarına rağmen paletli ambulanslar ile en ücra yerleşimlere giderek vatandaşlara hizmet sunuyor.

Kırklareli'nde sağlık ekipleri olumsuz hava koşullarına rağmen paletli ambulanslar ile en ücra yerleşimlere giderek vatandaşlara hizmet sunuyor.

Demirköy Devlet Hastanesinde görevli doktor Cevahir Aydemir, paramedik Aslı Arslan Coşkun ile ulaştırma görevlisi Melih Büyükdemir, gece gündüz demeden zorlu kış şartlarında görev yapan sağlık çalışanlarından sadece birkaçı...

Sağlık ekibi, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından etkilenen yollarda paletli ambulanslarla köylere ulaşıyor.

Ekiptekiler, yağmur, çamur, kar, kış demeden tüm engelleri aşarak, vatandaşa şifa dağıtabilmek için mücadele ediyor.

Ulaşıma kapanan ve kar yığınlarının oluştuğu yerleşim yerlerine "Hızır" gibi yetişen sağlık çalışanları, hastalara şifa, hasta yakınlarına ise güven veriyor.

Fatma nine gözyaşlarına hakim olamadı

Demirköy ilçesinde yalnız yaşayan ve kronik rahatsızlıkları bulunan 75 yaşındaki Fatma Arman, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler telsiz anonsu üzerine paletli ambulansla hızla Fatma ninenin evine ulaştı.

Kadının tansiyonunu ölçen görevliler, gerekli tetkiklerin ardından Arman'ın ilaçlarını almasına yardımcı oldu.

Bu esnada karlı ve soğuk bir günde evine gelerek kendisiyle yakından ilgilenen sağlık personelinin karşısında kendini mahcup hisseden Fatma nine, gözyaşlarına hakim olmadı.

Sağlık ekiplerine sık sık teşekkür eden Arman, "Duygulanıyorum, yalnız insan öyle oluyor. Sağlık ekipleri sağ olsunlar. Karda kışta kaç yıldır geliyorlar, bize hizmet ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Dr. Aydemir ise zorlu kış şartlarında sağlık hizmetlerinin aksamaması için özveriyle görev yaptıklarını belirtti.

Görev yaptıkları bölgede iklim şartlarının zorlayıcı olduğunu anlatan Aydemir, "Tüm zorluklara rağmen paletli ambulansımız ile hastalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Zaman zaman korkuyoruz çünkü aracımızın kaydığı zamanlar oluyor. Ama tüm zorlukları aşıyoruz bir şekilde. Bazen ambulansın gitmediği yerlere yürüyerek gidiyoruz. Tüm bu zorlu şartları aşarak hastalarımıza ulaşmak bizi çok mutlu ediyor. Dönüş yolunda 'her şeye değerdi' diyoruz." diye konuştu.

Sağlık çalışanı Melih Büyükdemir de kış şartlarından dolayı ulaşımın zorlu olduğuna dikkati çekti.

Paletli ambulansların dahi gidemediği bölgelere yürüyerek ulaştıklarını aktaran Büyükdemir, "Zorlu koşullarda vakaya ulaştığımızda insanlar bize şaşırıyorlar. Büyük mutluluk duyuyorlar. Biz de o mutluluğu hissedince gururlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

KIRKLARELİ - Sağlık ekipleri karlı yolları aşarak hastalara 'Hızır' gibi yetişiyor (1)
KIRKLARELİ - Sağlık ekipleri karlı yolları aşarak hastalara 'Hızır' gibi yetişiyor (1)
KIRKLARELİ - Sağlık ekipleri karlı yolları aşarak hastalara 'Hızır' gibi yetişiyor (1)
KIRKLARELİ - Sağlık ekipleri karlı yolları aşarak hastalara 'Hızır' gibi yetişiyor (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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