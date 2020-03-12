Sağlık çalışanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi
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Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Rektör, Güncel

Sağlık çalışanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni YÖK vizyonu çerçevesinde başlatmış olduğu Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüş Projesi çerçevesinde açılan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi.

12.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:23
Sağlık çalışanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni YÖK vizyonu çerçevesinde başlatmış olduğu Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüş Projesi çerçevesinde açılan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi.


Araştırma Hastanesi konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Rektör Çomaklı'nın yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, Başhekim Prof. Dr. Ali Şahin, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Prof. Dr. Dilek Kılıç ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.


Şubat 2017'de başlayan Arama Konferanslarının devam ettiğini belirterek konuşmasına başlayan Rektör Çomaklı, bu zamana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve yapılması planlanan projelerden bahsetti. Sağlık sektörünün Atatürk Üniversitesinden beklentisinin oldukça yüksek olduğunu belirten Çomaklı, özellikle araştırma-geliştirme noktasında önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini, bu doğrultuda yerli ve milli birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı. Atatürk Üniversitesinin, teknolojik altyapısı ve yetişmiş insan kaynağı ile bölgesi için büyük önem arz ettiğini aktaran Rektör Ömer Çomaklı: "Bu gücü katma değere dönüştürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin bizlerden beklentisi var. Bunlara cevap vermek için tüm gayretimizle çalışmamız gerekiyor. Özellikle, biyomedikal ürünlerin üretilmesi noktasında yoğun bir mesai harcıyoruz. Sağlık giderlerinin başında ilaç ve medikal ürünler geliyor. Bunu asgari seviyeye indirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.


Pozitif çalışma ortamının sağlanmasının önemine değinen Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin tüm mensuplarının mutluluğu ve huzuru için çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.


"Etkin ve Verimli Çalışan Bir Sağlık Kurumu Olduğumuz İçin Tercih Ediliyoruz"


Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluşu ve çalışmaları hakkında kısa bir bilgi veren Prof. Dr. Dilek Kılıç ise birimin Aralık 2016 tarihinde birey, aile ve topluma ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun yenilikçi ve güvenilir sağlık bakım hizmeti sunmak amacıyla Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde kurulduğunu söyledi.


Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde; hizmet içi ve oryantasyon eğitimleri ile sertifika programları, sağlık çalışanlarına ve hastalara yönelik araştırmalar yapıldığına da değinen Müdür Kılıç, Haziran ayı içerisinde 1. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi yapıldığını hatırlatarak sağlık çalışanlarının güncel sorunları ve çözüm önerilerinin ele alınacağı çalıştayın da yakın zamanda yapılacağı bilgisini paylaştı.


Kurumun etkin ve verimli çalışan bir sağlık kurumu olarak tercih edildiğine dikkat çeken Kılıç: "Hastanemize, Türkiye'nin birçok ilinden hasta başvurmaktadır. Hastalarına verdiği güven ve memnuniyetle uluslararası düzeyde tercih edilen bir sağlık kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen kurumumuz, tüm sağlık çalışanlarıyla kusursuz bir sağlık hizmeti sunmak için var gücüyle çalışmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, kurumumuza gösterdiği ilgiden dolayı Rektör Çomaklı ile müdürlüğümüzde özverili ve üretken çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" sözleriyle konuşmasını tamamladı.


Soru-cevap bölümüyle devam eden istişare toplantısı, iyi dilek temennileriyle son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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