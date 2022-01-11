Sağlık çalışanlarının mücadelesine konserle dikkat çekilecek

Mersinlileri kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam eden Yenişehir Belediyesi, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenecek olan Türk Müziği konserine ev sahipliği yapacak, Yenişehir'de Türk Müziği rüzgârı esecek. 14 Ocak Cuma günü saat 18.00'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Merkezi'nde yapılacak olan konserde, müzik öğretmenlerinden oluşan koro sahne alacak ve Türk Müziği ustalarının en seçkin eserlerini seslendirecek.Mersinliler,sağlık çalışanlarına ithafen düzenlenecek konseri ücretsiz dinleme fırsatı yakalayacak.

Yaklaşık 2 yıldır yaşamımızı derinden etkileyin pandemi sürecinde canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarına her fırsatta destek veren Mersin Yenişehir Belediyesi, Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nu sağlık çalışanlarına açmıştı. Yaklaşık 1 yıl boyunca Yenişehir Belediyesinin tahsis ettiği yurtta ücretsiz konaklayan sağlık çalışanları ailelerini korona virüs riskinden uzak tutmuştu.

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