Sağlık çalışanlarını adım adım takip edip darbettiler! O anlar kamerada

İstanbul Bahçelievler'de iki sağlık çalışanını adım adım takip ederek darbeden saldırganlar, polis tarafından yakalandı. Saldırı anı anbean kameraya yansıdı.

Bahçelievler ilçesi Merkez Mahallesi'nde 16 Aralık saat 16.30 sıralarında M.D. ve I.K. isimli sağlık çalışanlarının darp edilmesi üzerine Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, görevden çıktıktan sonra yürüyerek evlerine gitmekte olan M.D. ve I.K.'nın kendilerini takip eden 2 şahıs tarafından darbedildiği kamera görüntülerini inceledi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Görüntüler neticesinde kimlikleri tespit edilen H.A. ve D.E. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan ve dün 'kasten yaralama' suçundan adli makamlara sevk edilen ve yaşları küçük olan H.A. ve D.E. serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı