- Sağlık çalışanlarından fidan dikimi

- Sağlık çalışanlarından fidan dikimi Muş'un Varto Devlet Hastanesi bünyesinde korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları, hastane bahçesine 60 meyve fidanını toprakla buluşturdu.

- Sağlık çalışanlarından fidan dikimi

MUŞ - Muş'un Varto Devlet Hastanesi bünyesinde korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları, hastane bahçesine 60 meyve fidanını toprakla buluşturdu.

Varto Devlet Hastanesi Başhekimi Işıl Işık başkanlığında tam kapanma öncesinde 60 personel, temin edilen elma, erik, kaysı, ceviz ve şeftali gibi meyve fidanlarını hastanenin bahçesine dikti. Açıklamalarda bulunan Varto Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Işıl Işık, "Bugün burada hastane çalışanlarımızla fidan dikme projesi gerçekleştiriyoruz. Korona virüs döneminde hem motivasyon olma anlamında hem de hastane bahçemizi güzelleştirme anlamında 60 adet meyve fidanını toprakla buluşturduk" dedi.

Hastane çalışanları ise dikmiş oldukları meyve fidanlarının yetişmeleri için bundan sonra koruyacaklarını dile getirdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH ÇELİK