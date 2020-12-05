Sağlık çalışanlarına ücretsiz servis hizmeti
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Sağlık çalışanlarına ücretsiz servis hizmeti

05.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 05.12.2020 11:13

Sağlık çalışanlarına ücretsiz servis hizmeti Bahçelievler Belediyesi, hafta sonu kısıtlaması dolayısıyla ulaşım güçlüğü çeken Bahçelievler Devlet Hastanesi çalışanları için ücretsiz servis hizmeti başlattı.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz servis hizmeti

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi, hafta sonu kısıtlaması dolayısıyla ulaşım güçlüğü çeken Bahçelievler Devlet Hastanesi çalışanları için ücretsiz servis hizmeti başlattı.

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlaması dolayısıyla, sağlık personelinin ulaşım güçlüğü yaşamamaları için verilen ücretsiz servis hizmeti, sabah 06.30'da başlıyor. 08.30'a kadar karşılıklı seferler şeklinde, vardiya değişiminden çıkan personeli de evlerine taşıyor. Aynı servis akşam 18.30 ile 20.30 saatleri arasında karşılıklı seferlerle devam edecek.

En büyük risk grubunda olmasına rağmen gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Doktorundan hemşiresine, hastane görevlisinden güvenliğine sağlık kurumlarında çalışan, salgın hastalığa karşı mücadele eden bütün sağlık personeline şükran borçluyuz. Servis hizmetimizle, fedakar sağlık çalışanlarının hastaneye ve oradan da evlerine kolay ve rahat ulaşım sağlamasını hedefliyoruz" dedi.

Bahçelievler Devlet Hastanesi çalışanları kurumsal kimlik kartlarını göstermek suretiyle hizmetten ücretsiz faydalanabiliyor.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz servis hizmeti
Sağlık çalışanlarına ücretsiz servis hizmeti
Sağlık çalışanlarına ücretsiz servis hizmeti
Sağlık çalışanlarına ücretsiz servis hizmeti
Sağlık çalışanlarına ücretsiz servis hizmeti
Sağlık çalışanlarına ücretsiz servis hizmeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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